Хилари Суонк отказалась от возвращения в «Кобру Кай»

Однако Суонк решила отказаться еще на стадии переговоров. «Она не захотела, чтобы мы зря тратили время и ресурсы на встречу, так как не была готова вернуться к этой роли. Она вежливо отказалась, и мы даже не смогли с ней полноценно поговорить, как обычно делаем с другими актерами франшизы», — рассказал продюсер.