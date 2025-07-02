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Хилари Суонк отказалась от возвращения в «Кобру Кай»

Фото: 20th Television

Двукратная обладательница «Оскара» Хилари Суонк не стала сниматься в камео в финальном шестом сезоне сериала «Кобра Кай». Об этом Entertainment Weekly рассказал один из создателей проекта Джош Хилд.

Суонк исполнила главную роль Джули Пирс в фильме 1994 года «Парень-каратист 4». «Мы связались с ней еще до начала сезона, чтобы обсудить возможное участие. У нас была идея, как вписать ее в сюжет, при этом без обязательств на все 10 эпизодов», — отметил Хилд.

Однако Суонк решила отказаться еще на стадии переговоров. «Она не захотела, чтобы мы зря тратили время и ресурсы на встречу, так как не была готова вернуться к этой роли. Она вежливо отказалась, и мы даже не смогли с ней полноценно поговорить, как обычно делаем с другими актерами франшизы», — рассказал продюсер.

Он отметил, что для команды это было немного грустно, ведь они любят возвращать всех старых героев. Но больших изменений в сюжет вносить не пришлось — глобальной линии с участием Суонк в сценарии все равно не было.

В «Кобра Кай» по-прежнему снимается Ральф Маччио. Кроме того, в разработке находится еще один фильм — «Парень-каратист: Легенды» с Маччио и Джеки Чаном в главных ролях.

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