Тизер фильма Кристофера Нолана «Одиссея» слили в сеть

В двух кадрах, по-видимому, появляется троянский конь. Тень деревянной лошади тянется по берегу, затем сам конь наполовину погружен в море. В оригинальном эпосе Гомера путешествие Одиссея домой занимает десять лет после того, как его корабль сбивается с курса и он борется с чудовищами, в том числе с Циклопом, попадает в плен к нимфе Калипсо и сталкивается с различными греческими богами.