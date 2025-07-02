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Тизер фильма Кристофера Нолана «Одиссея» слили в сеть

Фото: Universal

Первый тизер фильма Кристофера Нолана и Universal «Одиссея», слили в соцсеть X и TikTok. Об этом пишет Variety.

Как и во многих предыдущих блокбастерах Нолана, режиссер готовится выпустить короткий тизер более чем за год до выхода фильма: тизер «Одиссеи» будет опубликован одновременно с выходом фильма Universal «Возрождение мира юрского периода». Но во вторник начали появляться утечки, многие из которых были быстро удалены из‑за нарушения авторских прав.

В тизере, который длится 70 секунд, появляются главный герой Мэтта Дэймона Одиссей, его сын Телемах (играет Том Холланд) и таинственный персонаж в исполнении Джона Бернтала. Фильм начинается с рассказа человека, чей голос похож на Роберта Паттинсона.

«Тьма. Законы Зевса разбиты вдребезги. Королевство без короля с тех пор, как умер мой господин. Он знал, что в этой войне невозможно победить, а потом каким‑то образом… каким‑то образом он выиграл ее», — говорит голос.

В двух кадрах, по-видимому, появляется троянский конь. Тень деревянной лошади тянется по берегу, затем сам конь наполовину погружен в море. В оригинальном эпосе Гомера путешествие Одиссея домой занимает десять лет после того, как его корабль сбивается с курса и он борется с чудовищами, в том числе с Циклопом, попадает в плен к нимфе Калипсо и сталкивается с различными греческими богами.

Затем тизер переходит к напряженному разговору между Телемахом и персонажем Бернтала, где последний объясняет, что ему неизвестно местонахождение Одиссея. «Интересуетесь слухами, да? Сплетня. У кого есть история об Одиссее, а?», — Бернтал начинает кричать людям, стоящим рядом с ними. Далее появляется кадр, на котором греческие солдаты в доспехах и с факелами в руках маршируют по ночной улице города.

«Одни говорят, что он погиб. Другие говорят, что он заключен в тюрьму. Что скажете вы?», — спрашивает Бернтал, пока люди идут к ночному городу под развевающимся флагом.

«Заключен?», — спрашивает Телемах.

«Что за тюрьма? Хорошо, старик», — отвечает Бернтал. Затем в тизер показывается Одиссей, который выброшен на берег посреди океана на обломках дерева. На экране мелькают надписи «Одиссея» и «17.07.26».

«Одиссея» выйдет на экраны 17 июля 2026 года. Главную роль в фильме сыграет Мэтт Деймон, в других ролях в картине появятся Том Холланд и Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Миа Гот.

Поэма Гомера «Одиссея» повествует о десятилетнем путешествии Одиссея, царя Итаки, который возвращается домой после Троянской войны. По пути он сталкивается с многочисленными опасностями и узнает о гибели своих товарищей по экипажу.

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