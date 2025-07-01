Сериал «Грешники» станет первым фильмом на афроамериканском языке жестов

Премьера состоится на платформе Max уже 4 июля, одновременно с оригинальной версией фильма. Это первый случай, когда стриминговый сервис предложит фильм с переводом именно на BASL. Перевод выполнила Накия Смит, одна из лидеров чернокожего сообщества глухих.