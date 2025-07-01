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Сериал «Грешники» станет первым фильмом на афроамериканском языке жестов

Фото: Warner Bros.

Блокбастер Райана Куглера «Грешники» станет первым фильмом, который выйдет с переводом на Black American Sign Language (BASL) — диалект афроамериканского жестового языка, используемый в чернокожем сообществе глухих.

Премьера состоится на платформе Max уже 4 июля, одновременно с оригинальной версией фильма. Это первый случай, когда стриминговый сервис предложит фильм с переводом именно на BASL. Перевод выполнила Накия Смит, одна из лидеров чернокожего сообщества глухих.

«Наша цель в Max — сделать эти замечательные истории доступными для всех зрителей таким образом, чтобы это соответствовало содержанию и сообществам, которым мы служим», — отметила Наоми Вейбель, старший вице-президент по глобальному управлению продуктами в Warner Bros.

BASL отличается от классического ASL своей историей, мимикой, ритмом и культурным контекстом. В «Грешниках» Майкл Б.Джордан сыграл двух братьев-близнецов Смоука и Стака, которые возвращаются в родной город с идеей открыть музыкальный клуб, опираясь на связи с чикагскими гангстерами. Их планы рушатся, когда на бизнес начинает охотиться вампир.

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