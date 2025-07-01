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Посмотрите трейлер «Кота в шляпе» — новой экранизации детской сказки Доктора Сьюза

Фото: Warner Bros.

Warner Bros. опубликовала первый трейлер мультфильма «Кот в шляпе». Его премьера состоится 26 февраля 2026 года.

В основу анимационной ленты легла одноименная детская сказка Доктора Сьюза, изданная в 1957 году. Сюжет рассказывает о веселом коте, который работает в Институте воображения и вдохновения. Однажды его отправляют на задание к брату и сестре, которые не знают, чем заняться.

Главного героя озвучит Билл Хейдер. В актерский состав озвучивания также вошли Америка Феррера, Сочитль Гомес, Кинта Брансон, Боуэн Янг, Мэтт Берри, Пола Пелл, Титусс Берджесс и Джанкарло Эспозито.

Режиссером проекта стал Алессандро Карлони («Кунг-фу Панда»), сорежиссером и соавтором мультфильма стала Эрика Ривинойя. За анимацию отвечает студия DNEG Animation («Нимона»). Тем временем Warner Bros. Pictures Animation уже готовит еще одну экранизацию Сьюза — «Oh, the Places You’ll Go!». В 2003 году уже выходила игровая версия «Кота в шляпе» с Майком Майерсом, однако она провалилась в прокате.

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