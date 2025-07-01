В основу анимационной ленты легла одноименная детская сказка Доктора Сьюза, изданная в 1957 году. Сюжет рассказывает о веселом коте, который работает в Институте воображения и вдохновения. Однажды его отправляют на задание к брату и сестре, которые не знают, чем заняться.