Дженнифер Энистон исполнит главную роль в новом сериале Apple TV+, основанном на бестселлере Дженнетт МакКарди «Я рада, что моя мама умерла». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Актриса также выступит исполнительным продюсером проекта. Сценарий к сериалу адаптируют сама МакКарди и Ари Катчер («Рами», «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла»).
В книге бывшая звезда сериала «АйКарли» Джаннетт МакКарди подробно описывает отношения с матерью, которая подвергла ее насилию. Актриса также рассказывает о своем пути выздоровления, который она прошла после смерти матери в 2013 году. Книга «Я рада, что моя мама умерла» мгновенно стала бестселлером после публикации в 2022 году.
Энистон сыграет мать главной героини. Над проектом также работают Шэрон Хорган и Стейси Гринберг (Merman Productions), команда LuckyChap (Дэни Горин, Том Акерли, Джоси МакНамара), Джеррод Кармайкл и Эрика Кей.