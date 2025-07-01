Эль Фэннинг в трейлере драмы «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера

В центре сюжета — норвежская семья. Их привычный уклад нарушает известная голливудская актриса, которая практически переезжает к ним. Согласно синопсису, «сестры Нора и Агнес воссоединяются со своим отцом, харизматичным Густавом, некогда известным режиссером. Он предлагает театральной актрисе Норе роль в фильме, который, как он надеется, станет его возвращением в киноиндустрию.