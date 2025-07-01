Эль Фэннинг в трейлере драмы «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера

Neon выпустил трейлер драмы «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера («Реприза», «Тельма»), получившей Гран-при Каннского кинофестиваля 2025 года. Мировая премьера запланирована на 7 ноября.
В центре сюжета — норвежская семья. Их привычный уклад нарушает известная голливудская актриса, которая практически переезжает к ним. Согласно синопсису, «сестры Нора и Агнес воссоединяются со своим отцом, харизматичным Густавом, некогда известным режиссером. Он предлагает театральной актрисе Норе роль в фильме, который, как он надеется, станет его возвращением в киноиндустрию.
Когда Нора отказывается, она вскоре узнает, что он отдал ее роль амбициозной молодой голливудской звезде. Внезапно сестрам приходится разбираться в своих непростых отношениях с отцом и иметь дело с американской звездой, которая оказалась в центре их сложной семейной ситуации».
Членов семьи сыграли Рената Рейнсве, Стеллан Скарсгорд и Инга Ибсдоттер Лиллеос, а роль голливудской звезды досталась Эль Фэннинг. В ленте также появились Кори Майкл Смит, Кэтрин Коэн, Андерс Даниельсен Лье, Андреас Стольтенберг Гранеруд и Эйвинд Хешедаль Ловен. Сценарий Триер написал вместе с Эскилем Фогтом.