В США прошел чемпионат по бегу в костюмах тираннозавров
Эль Фэннинг в трейлере драмы «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера
В аэропорту Пулково курилки стали платными
Миллиардер Кеннет Гриффин купил рукопись 13-й поправки Линкольна за 13 млн долларов
Глен Пауэлл и Майкл Сера в трейлере «Бегущего человека» Эдгара Райта
Оливия Манн рассказала о борьбе с трихотилломанией. Из‑за стресса она вырывала себе ресницы
Продюсер отозвал иск против Криса Брауна о нападении в лондонском клубе
ВОЗ: от одиночества в мире умирает 100 человек в час
Во дворе «Суперметалла» пройдет маркет локальных брендов с диджей-сетами и фотозоной «Афиши»
Новогодние праздники в 2026 году в России продлятся 12 дней
Ученые выяснили, что делает людей крутыми. Вот чек-лист из шести качеств
Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй и Эмили Блант вернутся к своим ролям в сиквеле «Дьявол носит Прада»
Майли Сайрус выпустила клип на песню «Every Girl You’ve Ever Loved». В нем снялась Наоми Кэмпбелл
Variety: Apple задумалась о продолжении «F1»
Макензи Дэвис сыграет главную роль в мини-сериале для Netflix о рыбаке и морском чудовище
Джеймс Ганн заявил, что сериал об Аманде Уоллер с Виолой Дэвис находится в разработке
Рори Калкин снимется в сериале по детективным романам Ларса Кеплера
Первый концерт гастрольного тура Мэрилина Мэнсона отменили из‑за интернет-кампании против него
Netflix будет транслировать запуски ракет NASA и другие космические миссии
Восемь сцен, инфразвуковые водопады и сапсерфинг: чем заняться на фестивале Outline
Дипфейки о суде над Пи Дидди набирают миллионы просмотров на ютубе
«28 лет спустя» стал самой кассовой частью франшизы
Гендер-пати на концерте: Леонид Агутин помог паре узнать пол их будущего ребенка
Rockstar ищет русскоязычного специалиста для запуска GTA VI
Вышел трейлер финального полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
Аниматорам в Петербурге могут запретить приставать к прохожим
В Лондоне открылся магазин, где продают только любовные романы
Райан Гослинг отправляется в космос первом трейлере «Проекта „Аве Мария“»

Netflix хочет создавать трейлеры под каждого зрителя — с помощью ИИ

Фото: Thibault Penin/Unsplash

Netflix разрабатывает технологии персонализированных трейлеров и интерактивного кино. Об этом свидетельствуют новые патенты стримингового сервиса, которые изучил Business Insider.

Один из патентов, выданный в декабре, описывает возможность создания разных трейлеров одного и того же фильма, персонализированных для конкретных людей. В таких роликах будут использовать фрагменты, которые могут заинтересовать пользователя ― к примеру, с его любимым актером или актрисой, юмористические фрагменты или сцены определенного жанра.

В документе отмечается, что такие же принципы можно применять к полным версиям фильмов, сериалов и аудиокниг. Для создания персонализированного контента планируют использовать информацию о подписчиках, включая историю просмотров.

В другом патенте, полученном в феврале, Netflix описывает метод создания интерактивных проектов, где зритель сможет влиять на сюжет. Варианты выбора будет предлагать ИИ, основываясь на пользовательских предпочтениях. Например, тем, кто интересуется романтикой, предложат соответствующий сюжетный поворот.

Как предполагает BI, этот патент может означать, что Netflix хочет вернуться к формату интерактивного кино, но уже с новыми технологиями. Стриминг экспериментировал с форматом в фильме «Черное зеркало: Брандашмыг» (2018) и комедии «Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против преподобного» (2020). Однако в последнее время интерес к этому направлению угас, и Netflix убрал с платформы все интерактивные проекты.

Аналитик в сфере медиа и ИИ Фил Петитпон считает, что у динамического сторителлинга огромный потенциал для вирусного распространения в соцсетях. «Когда смотришь на видеоигры вроде Death Stranding, Metal Gear Solid или проекты Quantic Dream, все построено как длинное интерактивное кино, — комментирует он. — Можно ожидать, что следующий сезон „Черного зеркала“ станет полем для таких экспериментов».

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix