Один из патентов, выданный в декабре, описывает возможность создания разных трейлеров одного и того же фильма, персонализированных для конкретных людей. В таких роликах будут использовать фрагменты, которые могут заинтересовать пользователя ― к примеру, с его любимым актером или актрисой, юмористические фрагменты или сцены определенного жанра.