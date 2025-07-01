Netflix разрабатывает технологии персонализированных трейлеров и интерактивного кино. Об этом свидетельствуют новые патенты стримингового сервиса, которые изучил Business Insider.
Один из патентов, выданный в декабре, описывает возможность создания разных трейлеров одного и того же фильма, персонализированных для конкретных людей. В таких роликах будут использовать фрагменты, которые могут заинтересовать пользователя ― к примеру, с его любимым актером или актрисой, юмористические фрагменты или сцены определенного жанра.
В документе отмечается, что такие же принципы можно применять к полным версиям фильмов, сериалов и аудиокниг. Для создания персонализированного контента планируют использовать информацию о подписчиках, включая историю просмотров.
В другом патенте, полученном в феврале, Netflix описывает метод создания интерактивных проектов, где зритель сможет влиять на сюжет. Варианты выбора будет предлагать ИИ, основываясь на пользовательских предпочтениях. Например, тем, кто интересуется романтикой, предложат соответствующий сюжетный поворот.
Как предполагает BI, этот патент может означать, что Netflix хочет вернуться к формату интерактивного кино, но уже с новыми технологиями. Стриминг экспериментировал с форматом в фильме «Черное зеркало: Брандашмыг» (2018) и комедии «Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против преподобного» (2020). Однако в последнее время интерес к этому направлению угас, и Netflix убрал с платформы все интерактивные проекты.
Аналитик в сфере медиа и ИИ Фил Петитпон считает, что у динамического сторителлинга огромный потенциал для вирусного распространения в соцсетях. «Когда смотришь на видеоигры вроде Death Stranding, Metal Gear Solid или проекты Quantic Dream, все построено как длинное интерактивное кино, — комментирует он. — Можно ожидать, что следующий сезон „Черного зеркала“ станет полем для таких экспериментов».