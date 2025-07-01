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В аэропорту Пулково курилки стали платными

Фото: Аэропорт "Пулково"

В петербургском аэропорту Пулково курительные зоны сделали платными. Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно официальному сайту Пулково, курительный павильон находится на третьем этаже в зоне вылета внутренних рейсов, рядом с бизнес-залами. Ранее пользоваться этими помещениями можно было бесплатно, теперь доступ обойдется в 500 рублей.

В аэропорту также уточнили, что в случае повторного посещения курилки плата будет взиматься снова — цена в 500 рублей предполагает «один проход на одного пассажира».

В пресс-службе аэропорта объяснили нововведение так: «Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным».

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