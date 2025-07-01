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Миллиардер Кеннет Гриффин купил рукопись 13-й поправки Линкольна за 13 млн долларов

Фото: Taylor Hill/Getty Images

Копия 13-поправки к Конституции США, написанная Авраамом Линкольном, ушла с молотка за 13,7 млн долларов. Об этом сообщает Art News.

Лот, который оценивали в 8-12 млн, был выставлен на аукционе Sotheby’s «Редкие книги и рукописи, включая американские артефакты». Покупателем выступил миллиардер и инвестор Кеннет К. Гриффин, который участвовал в торгах по телефону. Его предложение в 13,7 млн с учетом налогов ― абсолютный рекорд для рукописных копий 13-й поправки. Предыдущий такой документ в 2016 году приобрели за 2,4 млн долларов.

Гриффин также стал владельцем копии Прокламации об освобождении 1863 года, подписанной Линкольном. Ее цена составила 4,4 млн долларов при оценке в 3-5 млн долларов.

Финансиcт отметил, что эти документы важны для него, так как они положили конец рабству и символизируют прогресс на пути к равенству. «Каждое поколение должно заново открывать для себя эти священные документы демократии. Именно они вдохновляют нас двигаться вперед», — сказал основатель хедж-фонда Citadel.

Гриффин известен как один из крупнейших филантропов в США — он инвестирует в ведущие музеи страны. Например, меценат пожертвовал 40 млн долларов Музею современного искусства в Нью-Йорке, 10 млн долларов — Музею современного искусства в Чикаго и 16 млн долларов — Музею искусств Нортона во Флориде. Миллиардер также активно поддерживает консервативные политические движения: в прошлом году он направил им 100 млн долларов.

Кеннет уже не в первый раз приобретает исторические документы. В 2021 году он купил за 43,2 млн долларов редкую копию Конституции США. В мае этого года инвестор передал ее Национальному конституционному центру в Филадельфии, где на нее можно посмотреть до 2026 года. Дополнительно Гриффин профинансировал учреждение на 15 млн долларов. В ответ на это сотрудники центра пообещали переименовать главный зал в Большой зал Кеннета К. Гриффина.

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