Миллиардер Кеннет Гриффин купил рукопись 13-й поправки Линкольна за 13 млн долларов

Лот, который оценивали в 8-12 млн, был выставлен на аукционе Sotheby’s «Редкие книги и рукописи, включая американские артефакты». Покупателем выступил миллиардер и инвестор Кеннет К. Гриффин, который участвовал в торгах по телефону. Его предложение в 13,7 млн с учетом налогов ― абсолютный рекорд для рукописных копий 13-й поправки. Предыдущий такой документ в 2016 году приобрели за 2,4 млн долларов.