Глен Пауэлл и Майкл Сера в трейлере «Бегущего человека» Эдгара Райта

Картина основана на романе Стивена Кинга 1982 года, уже экранизированном в 1987-м с Арнольдом Шварценеггером. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.