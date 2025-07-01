Глен Пауэлл и Майкл Сера в трейлере «Бегущего человека» Эдгара Райта

Paramount Pictures опубликовал дебютный трейлер «Бегущего человека» Эдгара Райта. Мировая премьера фильма состоится 7 ноября.
Картина основана на романе Стивена Кинга 1982 года, уже экранизированном в 1987-м с Арнольдом Шварценеггером. События разворачиваются в мрачном будущем, где популярное телешоу превращает участников в жертв смертельной охоты: бегуны стараются выжить, а охотники — ликвидировать их ради удовольствия зрителей.
По сюжету главный герой Бен Ричардс решается участвовать в шоу, чтобы спасти свою тяжелобольную дочь. Каждый день выживания увеличивает денежное вознаграждение, но и опасность растет. Бен быстро становится фаворитом публики и угрозой для всей системы.
Режиссером стал Эдгар Райт. Главную роль исполнил Глен Пауэлл («Хитмэн»). В ленте также снялись Колман Доминго, Джош Бролин, Кэти О’Брайан, Ли Пейс, Майкл Сера и другие.
Сценарий написали Райт и Майкл Бакалл, ранее работавшие вместе над «Скоттом Пилигримом», в котором главную роль исполнил Сера.