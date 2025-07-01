В США прошел чемпионат по бегу в костюмах тираннозавров

В американском городе Оберн, штат Вашингтон, прошел ежегодный чемпионат мира по бегу в костюме тираннозавра. Об этом сообщает CBS News.
В соревнованиях на ипподроме Emerald Downs участвовали более 300 человек. Отдельные забеги проводились среди мужчин, женщин и детей.
В одной из дисциплин людям в костюме тирекса нужно было спрыгнуть с парашютом с самолета, приземлиться на ипподром и провести забег до финишной прямой.
Первый забег среди «тираннозавров» состоялся в 2017 году. Его устроили владельцы компании по борьбе с насекомыми вредителями, чтобы сплотить коллектив.
С 2022 года такие соревнования проходят и в Японии ― и пользуются большой популярностью: за последние два года в этой стране организовали уже более 40 забегов «динозавров».