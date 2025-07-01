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Оливия Манн рассказала о борьбе с трихотилломанией. Из‑за стресса она вырывала себе ресницы

Фото: Section 5

Оливия Манн вновь откровенно рассказала о борьбе с трихотилломанией — расстройством, при котором человек испытывает непреодолимое желание вырывать волосы.

У актрисы это проявляется в вырывании собственных ресниц: «Есть ощущение, что ресница вот-вот выпадет, хотя это не так. Когда ее вырываешь, сначала ощущается краткая боль, затем приходит удовлетворение и сразу же — сожаление».

Манн впервые столкнулась с этим состоянием в период отношений с актером Крисом Пайном в 2009–2010 годах. По ее словам, все началось после появления в таблоидах совместных снимков пары.

Она вспомнила, как решила привлечь внимание СМИ, специально надев некрасивое платье на мероприятие. «Это сработало! Я была в восторге, что меня вообще заметили», — посмеялась Манн.

После публикации фото с Пайном она прочитала негативные комментарии в сети и именно тогда впервые начала вырывать ресницы: «Они писали: „Кто носит клатч днем?“ — и это стало отправной точкой моей трихотилломании».

В прошлом году Манн рассказала в соцсетях о своей борьбе с раком груди. Она поделилась, что перенесла двойную мастэктомию — операцию по удалению груди.

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