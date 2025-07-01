Продюсер отозвал иск против Криса Брауна о нападении в лондонском клубе

Продюсер Амаду Эйб Диау, обвинявший Криса Брауна в избиении в феврале 2023 года, официально отозвал свой гражданский иск. Об этом сообщает Billboard.
По данным окружного суда Лос-Анджелеса, 27 июня Диау попросил закрыть дело без права повторной подачи иска. Подобный отказ от иска может говорить о достижении мирового соглашения, но ни одна из сторон пока этого не подтвердила.
Ранее Диау утверждал, что Браун несколько раз ударил его бутылкой в клубе Tape, а затем пнул, в результате чего пострадавший потерял сознание и получил травмы. При этом в отношении певца продолжается уголовное производство.
В мае его арестовали в Манчестере по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, нападении и хранении запрещенного оружия. После первоначального отказа в освобождении под залог Браун смог выйти под залог в 6,75 млн долларов.
20 июня артист заявил в лондонском суде, что не признает своей вины, и теперь должен вновь предстать перед судом 11 июля. Начало основного разбирательства назначено на октябрь 2026 года.