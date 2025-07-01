ВОЗ: от одиночества в мире умирает 100 человек в час

Каждый шестой житель планеты страдает от одиночества. При этом каждый час от причин, связанных с ним, умирают около 100 человек — это более 871 тыс. человек в год, следует из доклада комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ определяют одиночество как болезненное переживание, вызванное несоответствием между желаемой и фактической интенсивностью социальных связей, а социальную изоляцию — как нехватку таких связей. «Одиночество и социальная изоляция губительны для человека, семьи и общества и в случае нашего бездействия будут и впредь приносить обществу миллиардные убытки, увеличивая расходы на здравоохранение, образование и занятость», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Медики отмечают, что с одиночеством сталкиваются люди разных возрастов, но чаще молодежь и жители стран с низким и средним уровнем дохода. От 17 до 21% лиц в возрасте от 13 до 29 лет признаются, что ощущают одиночество, при этом оно больше всего распространено среди подростков. В странах с низким уровнем дохода одинокими себя считают примерно 24% респондентов, что вдвое больше, чем в странах с высоким уровнем дохода (примерно 11%).
Данных о распространенности социальной изоляции мало, однако считается, что она характерна для трети пожилых людей и четверти подростков. Согласно документу, ей подвержены люди с инвалидностью, беженцы и мигранты, представители коренных народов и этнических меньшинств. Они могут сталкиваться с дискриминацией и дополнительными ограничениями, затрудняющими установление социальных связей.
Причины одиночества и изоляции разные. Они могут быть связаны с болезнями, низким доходом, отсутствием хорошей социальной инфраструктуры, проживанием в одиночестве, недостатками в государственной политике и особенностями цифровой среды. Авторы доклада подчеркивают, что важно следить за тем, как долго молодежь использует гаджеты и как негативное общение в интернете влияет на их психическое здоровье и настроение.
По словам экспертов, межличностные отношения положительно влияют на здоровье человека на протяжении всей жизни. Общение помогает снизить воспалительные реакции организма, уменьшает риск серьезных заболеваний, поддерживает психическое благополучие и снижает вероятность преждевременной смерти. Одиночество и изоляция же, напротив, увеличивают риск инсульта, сердечных болезней, диабета, проблем с памятью и ранней смерти. Отсутствие социальных связей также негативно влияет на настроение, вдвое повышает риск депрессии и может привести к тревоге и суициду.
Кроме того, одиночество негативно влияет на учебу и карьеру. У подростков на 22% чаще наблюдается низкая успеваемость, они реже могут похвастаться достижениями. Взрослым, живущим в одиночестве, зачастую труднее найти работу и удержать ее, а их доход со временем может стать меньше.
«Многие молодые люди чувствуют одиночество даже в эпоху цифровых технологий. Они меняют нашу жизнь, но важно, чтобы они укрепляли, а не ослабляли человеческое общение. В нашем докладе подчеркивается необходимость учитывать фактор социальных связей во всех направлениях политики — от доступа к цифровым технологиям до здравоохранения, образования и занятости», — сказал сопредседатель комиссии ВОЗ по социальным связям, советник председателя Африканского союза Чидо Мпемба.
Представители ВОЗ считают, что для борьбы с одиночеством и социальной изоляцией нужно предпринимать конкретные меры. На государственном уровне — менять законы и программы, на общественном — создавать больше мест для общения, таких как парки, библиотеки и кафе. Важно также оказывать психологическую помощь тем, кто в ней нуждается, и повышать осведомленность людей о важности социальных связей.