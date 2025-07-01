ВОЗ: от одиночества в мире умирает 100 человек в час

Медики отмечают, что с одиночеством сталкиваются люди разных возрастов, но чаще молодежь и жители стран с низким и средним уровнем дохода. От 17 до 21% лиц в возрасте от 13 до 29 лет признаются, что ощущают одиночество, при этом оно больше всего распространено среди подростков. В странах с низким уровнем дохода одинокими себя считают примерно 24% респондентов, что вдвое больше, чем в странах с высоким уровнем дохода (примерно 11%).