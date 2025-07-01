Во дворе «Суперметалла» пройдет маркет локальных брендов с диджей-сетами и фотозоной «Афиши»

6 июля в Москве пройдет четвертый Supermetall Market. Подробностями с «Афишей Daily» поделились его организаторы.
В этом году в маркете участвуют более 100 проектов: молодые фэшн-бренды, бьюти-проекты, создатели современного искусства, интерьерные дизайнеры, музыкальные партнеры и food-резиденты.
Главной частью мероприятия станет маркет локальных брендов. Среди участников ― The Vow, «Ресэшка», La barra, Otdel iskusstv, Fizuli и Bad Gallery.
Особое внимание уделят разнообразным активностям: «Афиша» и «Афиша Daily» обустроят на ивенте фотозону и проведут розыгрыш призов. В корнере салона On Hair Salon будут делать укладки, в зоне проекта Фитмост — мейк-ап и массаж. Проект RepChess организует шахматный турнир, а «РБК Визионеры. Новое поколение.» представят масштабную инсталляцию.
За музыкальную часть мероприятия традиционно отвечает радиостанция Studio 21, которая подготовит специальные плейлисты и выступления диджеев. На фудкорте будет кухня от Soul in the Bowl и Hawai Street, а еще лимонады от ресторана «Радио»
Локация неизменна ― двор пространства «Суперметалл» на Бауманской. Маркет продлится 6 июля с 12.00 до 22.00.