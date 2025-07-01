Новогодние праздники в 2026 году в России продлятся 12 дней

Следующие выходные в 2026-м выпадают на февраль и март: россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. В мае праздничными днями станут 1, 2, 3 мая и 9, 10, 11 мая, а в июне — 12, 13 и 14 июня. В ноябре праздник День народного единства, 4 ноября, выпадет на среду. 31 декабря 2026 года также станет нерабочим.