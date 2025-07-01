Новогодние праздники в 2026 году в России продлятся 12 дней

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Проект постановления размещен для общественного обсуждения.
Ведомство предлагает продлить новогодние каникулы до 12 дней. Они начнутся 31 декабря 2025 года и закончатся 11 января 2026 года. Период увеличили за счет добавления праздничных будних дней к выходным и переноса их с других дат.
Следующие выходные в 2026-м выпадают на февраль и март: россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. В мае праздничными днями станут 1, 2, 3 мая и 9, 10, 11 мая, а в июне — 12, 13 и 14 июня. В ноябре праздник День народного единства, 4 ноября, выпадет на среду. 31 декабря 2026 года также станет нерабочим.
Сделать 31 декабря официальным выходным днем партия ЛДПР предложила еще в 2020 году, но ей отказали. В 2023 году правительство снова не поддержало законопроект об установлении 31 декабря официальным выходным, посчитав это предложение избыточным. В кабмине отметили, что решение о выходном 31 декабря и без того принимается каждый год с учетом целесообразности.