Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй и Эмили Блант вернутся к своим ролям в сиквеле «Дьявол носит Прада»

По сюжету Миранда Пристли, которая все еще занимает пост главы журнала «Подиум», будет бороться с кризисом в печатной индустрии. Бывшая помощница Пристли Эмили теперь работает руководителем в компании люксовых брендов, который рекламируется в журнале.