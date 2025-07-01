Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй и Эмили Блант вернутся к своим ролям в сиквеле «Дьявол носит Прада»

Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип , Эмили Блант и Стэнли Туччи снимутся в продолжении фильма «Дьявол носит Прада». К касту также присоединится ирландский актер и режиссер Кеннет Брана, пишет The Hollywood Reporter cо ссылкой на источники.
По сюжету Миранда Пристли, которая все еще занимает пост главы журнала «Подиум», будет бороться с кризисом в печатной индустрии. Бывшая помощница Пристли Эмили теперь работает руководителем в компании люксовых брендов, который рекламируется в журнале.
О сюжетной линии Энди в исполнении Энн Хэтэуэй не сообщается. Брана сыграет мужа Пристли, а Туччи вернется к роли Найджела Киплинга, который был арт-директором «Подиума» в первой части.
Ранее кинокомпания 20th Century Studios опубликовала тизер фильма в своем аккаунте в соцсети X. Производство сиквела культовой франшизы и его съемки уже начались. Дэвид Франкель и Элин Брош Маккенна выступят сценаристами проекта, а Карен Розенфельт — продюсером. Премьера «Дьявол носит Prada 2» состоится 1 мая 2026 года.
Картина «Дьявол носит Prada» вышла в 2006 году. Лента рассказывает о начинающей журналистке Энди Сакс (Хэтэуэй), которая устраивается на работу в глянцевый модный журнал «Подиум». Ее руководителем становится требовательная Миранда Пристли, образ которой был списан с Анны Винтур. Недавно она покинула пост главного редактора Vogue. Скажется ли это на сюжете сиквела, пока неизвестно.