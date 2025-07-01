Ученые выяснили, что делает людей крутыми. Вот чек-лист из шести качеств

Люди по всему миру, несмотря на культурные различия, примерно одинаково понимают, что значит быть крутым. Это выяснили доктора философии Тодд Пеццути из Университета Адольфо Ибаньеса в Чили и Калеб Уоррен из Университета Аризоны в США. Их исследование опубликовано в Journal of Experimental Psychology: General. Его основными выводами делится Daily Mail.
Исследование охватило опросы с 6000 участников, которые проводились с 2018 по 2022 год в 12 странах ― США, Австралии, Чили, Китае, Германии, Индии, Мексике, Нигерии, Испании, Южной Африке, Южной Корее и Турции.
Респондентов просили вспомнить кого‑то, кто кажется им крутым или не крутым, хорошим или плохим. Затем они должны были оценить личность и ценности этого человека. Выяснилось, что во всех странах представление о крутизне в целом совпадает. Вскрылись и отличия крутых людей от хороших.
Анализ показал, что хороших людей чаще всего воспринимают как более традиционных, конформных, надежных, теплых, доброжелательных, универсалистских, сознательных и спокойных. В то время как крутых считают более экстравертными, гедонистичными, властными, любящими приключения, открытыми и самостоятельными.
«Чтобы считаться крутым, человек должен быть в какой‑то мере симпатичным или вызывающим восхищение, ― объяснил соавтор исследования Кейлеб Уоррен. ― Это сближает их с хорошими людьми. Но при этом у крутых часто есть черты, которые не всегда ассоциируются с моральной добротой: например, стремление к удовольствиям и власти».
По словам исследователей, со временем понятие крутизны изменилось. С глобальным ростом влияния моды, музыки и кино оно «закрепилось вокруг одного набора ценностей» и стало «более коммерчески удобным». «Концепция крутости зародилась в маленьких субкультурах ― например, у джазовых музыкантов 1940-х или битников 1950-х. А сегодня, когда общество стремится к скорости и ценит креативность и перемены, крутые люди нужны как никогда», ― отметил второй соавтор Тодд Пеццути.
Ученые сходятся во мнении, что люди по всему миру тратят огромное количество времени и денег, чтобы казаться крутыми: «Погоня за крутизной формирует то, кем люди восхищаются, как они говорят, где совершают покупки и чем занимаются для удовольствия».
Вот чек-лист из шести личностных черт, благодаря которым человека воспринимают именно крутым, а не просто хорошим.
- Экстраверсия. Крутые люди уверены в себе, легко идут на контакт, умеют заводить разговор и притягивают внимание.
- Стремление к удовольствиям. Умеют получать радость от жизни, ценят яркие впечатления и не боятся веселиться.
- Влиятельность. Крутыми считают людей с ресурсами и статусом, а также лидеров мнений: их уважают, к их совету прислушиваются.
- Авантюризм. Они не боятся рисковать, пробовать то, чего другие опасаются, и выходить за пределы привычного.
- Открытость новому опыту. Крутые люди креативны, любознательны и готовы принимать нестандартные идеи. Они способны учиться и меняться.
- Самостоятельность. Они уверены в себе и принимают решения сами. Им не страшно идти против течения, отстаивая свои взгляды.