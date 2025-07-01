Ученые выяснили, что делает людей крутыми. Вот чек-лист из шести качеств

Респондентов просили вспомнить кого‑то, кто кажется им крутым или не крутым, хорошим или плохим. Затем они должны были оценить личность и ценности этого человека. Выяснилось, что во всех странах представление о крутизне в целом совпадает. Вскрылись и отличия крутых людей от хороших.