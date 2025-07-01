Майли Сайрус выпустила клип на песню «Every Girl You’ve Ever Loved». В нем снялась Наоми Кэмпбелл

Майли Сайрус выпустила клип на трек «Every Girl You’ve Ever Loved» из своего последнего альбома «Something Beautiful». Пластинка вышла в мае.
В ролике снялась легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл. В видео Кэмпбелл вместе с Сайрус дефилируют по окутанному туманом складу и позируют перед камерой.
«Я подбираю сумку к новому платью;
Выгляжу на все сто;
Пока мои волосы в беспорядке;
Даже с растрепанными волосами;
Да, и я буду работать над этим всю ночь;
Пока не получу то, что хочу», — поет Майли в песне.
Кроме того, стала известна дата выхода фильма к последнему альбому «Something Beautiful». Он выйдет 16 июля на Disney+ и Hulu в США. Фильм также будет доступен по всему миру на Disney+, в Канаде его покажут 16 июля, а в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона — 30 июля. Мировая премьера картины состоялась 6 июня на фестивале Tribeca в Нью-Йорке.
В кино-поп-опере прозвучат 13 композиций с нового альбома Майли Сайрус «Something Beautiful». Сайрус работала над пластинкой с начала 2024 года. При записи ее она вдохновлялась творчеством британской рок-группы Pink Floyd.
«Это проект моей мечты, ставший реальностью: мода, кино и оригинальная музыка, сосуществующие в гармонии», — говорила певица. Предыдущий альбом Майли «Endless Summer Vacation» вышел в 2023 году. За главный хит пластинки «Flowers» певица получила премию «Грэмми».