Майли Сайрус выпустила клип на песню «Every Girl You’ve Ever Loved». В нем снялась Наоми Кэмпбелл

«Я подбираю сумку к новому платью;

Выгляжу на все сто;

Пока мои волосы в беспорядке;

Даже с растрепанными волосами;

Да, и я буду работать над этим всю ночь;

Пока не получу то, что хочу», — поет Майли в песне.