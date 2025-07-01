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Variety: Apple задумалась о продолжении «F1»

Фото: Warner Bros. Pictures

Благодаря успеху фильма «F1» в прокате Apple уже обсуждает его возможный сиквел. Об этом сообщает Variety со ссылкой на инсайдеров.

Мировые сборы блокбастера Джозефа Косински с Брэдом Питтом в главной роли превысили 146 млн долларов за первый уик-энд. Хотя его производство обошлось в 250 млн долларов, такие стартовые показатели для оригинального блокбастера, ориентированного на взрослую аудиторию, обнадеживают.

Как отмечает издание, в Apple росло ощущение, что, если у них и появится кинотеатральный хит, компания все равно сосредоточится на телевидении. «Теперь сотрудники уверены: успех „F1“ — это повод продолжить путь», ― пишет Variety.

По словам консультанта по кинофраншизам Дэвида А. Гросса, «F1» станет самым кассовым фильмом Apple за все время. «Этот фильм выглядит как та самая бизнес-модель, которую Apple давно хотела реализовать», ― отмечает он.

По сюжету «F1» бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт) покинул трек после серьезной аварии в девяностых, но спустя годы он возвращается, чтобы стать наставником для гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса (Дамсон Идрис). Среди продюсеров ленты ― легендарный гонщик Льюис Хэмилтон. Сценарий написали Косински и Эрен Крюгер. В работе над саундтреком поучаствовали Ханс Циммер, Эд Ширан и Burna Boy. Съемки «F1» проходили в том числе на реальных трассах.

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