Variety: Apple задумалась о продолжении «F1»

Мировые сборы блокбастера Джозефа Косински с Брэдом Питтом в главной роли превысили 146 млн долларов за первый уик-энд. Хотя его производство обошлось в 250 млн долларов, такие стартовые показатели для оригинального блокбастера, ориентированного на взрослую аудиторию, обнадеживают.