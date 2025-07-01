ATL, Dopeclvb и Петр Налич: Пикник Афиши x Сбер объявил вторую волну артистов в Петербурге

На сцене Пикника также прозвучит музыка одного из самых востребованных хип-хоп-артистов Markul, который выступит в Петербурге впервые за два года, самобытного рэпера Mnogoznaal, чьи треки с мрачной атмосферой находят отклик у тысяч поклонников. На Пикнике Афиши x Сбер он представит особую программу вместе с группой Kasha. Перед зрителями споют «Танцы Минус» — живые легенды питерского рока нулевых во главе с Вячеславом Петкуном, инди-группа «Сироткин» с тонкой лирикой и уютным саундом, который погружает слушателей в атмосферу меланхолии и грез.