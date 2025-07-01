ATL, Dopeclvb и Петр Налич: Пикник Афиши x Сбер объявил вторую волну артистов в Петербурге

Пикник Афиши x Сбер раскрывает вторую волну артистов в Петербурге. Музыкальный фестиваль пройдет 9 августа на Елагином острове.
В лайнапе — рэпер Atl, создающий музыку, которая меняет ощущение времени. Музыкант устроит электронный рейв под свои хиты и треки из вышедшего этой весной альбома «Необратимые последствия». Еще одно громкое событие — сценический реюнион легендарного объединения Dopeclvb, в которое входят i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста. Они исполнят как классический материал, так и новые совместные и сольные работы. Музыкант и композитор Петр Налич привезет в Петербург фирменный коктейль из иронии, тонкой лирики и безупречного вокала.
На сцене Пикника также прозвучит музыка одного из самых востребованных хип-хоп-артистов Markul, который выступит в Петербурге впервые за два года, самобытного рэпера Mnogoznaal, чьи треки с мрачной атмосферой находят отклик у тысяч поклонников. На Пикнике Афиши x Сбер он представит особую программу вместе с группой Kasha. Перед зрителями споют «Танцы Минус» — живые легенды питерского рока нулевых во главе с Вячеславом Петкуном, инди-группа «Сироткин» с тонкой лирикой и уютным саундом, который погружает слушателей в атмосферу меланхолии и грез.
На фестивале можно будет услышать треки коллективов «Базар», которые играют в стиле «кинематографичного инди-попа», электронного проекта из Уфы «Лауд», музыку которых называют «смелым экспериментом с узнаваемым синтетическим саундом». Еще одни хедлайнеры — проект москвича Тимофея Якимова «Тима ищет свет», который переплетает хип-хоп и инди с lo-fi, и артистка Rozalia, набирающая популярность благодаря уникальному стилю, где поп и R’n’B сочетаются с искренностью и эмоциональной глубиной. Это не весь список артистов, он еще будет пополняться.
В Петербурге, как и в Москве, фестиваль создаст особую атмосферу. Целый день среди зелени парка будут работать несколько сцен, корнеры российских брендов, кафе и рестораны.
Гостей питерского «Пикника» ждут арт-инсталляции и интерактивные форматы — лекции, дизайнерские маркеты, кулинарные мастер-классы, тренировки, роспись одежды. Большое внимание на фестивале уделят юным гостям — каждому раздадут велком-паки, будут работать игровая площадка, батуты, мастерская по сбору конструктора и зона отдыха для родителей.
Узнать больше о фестивале и купить билеты можно тут.