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Макензи Дэвис сыграет главную роль в мини-сериале для Netflix о рыбаке и морском чудовище

Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Макензи Дэвис («Марсианин», «Черное зеркало») получила главную роль в мини-сериале для Netflix «Ньюфаундленд». Об этом пишет Deadline.

Шестисерийный сериал разработает сценаристка «Академии „Амбрелла“» Джесси МакКьюэн. Действие в шоу развернется в канадском Ньюфаундленде. В центре сюжета — рыбак, которому предстоит защищать своих близких от таинственного морского чудовища, которое атакует город.

Роль рыбака исполнит Джош Хартнетт («Перл-Харбор», «Счастливое число Слевина»). МакКьюэн выступит в качестве шоураннера и будет исполнительным продюсером вместе с Джессикой Роудс, Крисом Хэтчер, Хартнеттом, Джейми Чайлдс, Луизой Саттон и Шэрон Холл. Режиссерами проекта станут Джейми Чайлдс, Хелен Шейвер и Стивен Данн. В команду сценаристов сериала вошли Карен Уолтон, Перри Чейф и Натти Завитц.

Уроженка Канады Макензи Дэвис недавно снялась с Джеймсом Макэвоем в психологическом триллере «Не говори никому» в роли Луизы Далтон, и в драме Джастина Андерсона «Заплыв домой» в роли Изабель. Среди других ее работ в кино — полнометражные фильмы «Бегущий по лезвию 2049», «Терминатор: Темные судьбы», «Талли», «Этот неловкий момент». Джош Хартнетт сыграл в фильмах «Черный ястреб», «Оппенгеймер», и скоро начнет съемки в экранизации романа «Тайный дневник Верити» Колин Гувер вместе с Дакотой Джонсон.

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