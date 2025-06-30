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Джеймс Ганн заявил, что сериал об Аманде Уоллер с Виолой Дэвис находится в разработке

Кадр: Warner Bros. Pictures

Глава DC Studios и режиссер Джеймс Ганн заявил в соцсети Threads, что сериал об Аманде Уоллер все еще находится в разработке. Об этом написал IGN.

Поклонники расспрашивали Ганна о будущих проектах на платформе. Один из них поинтересовался, ложны ли слухи о том, что шоу о Уоллер переделывают в экранизацию комикса «Checkmate». Ганн коротко ответил: «Да».

Другой подписчик задал кинематографисту вовпрос «Значит, „Уоллер“ все еще находится в разработке?» — и Ганн снова согласился. Ранее он говорил на пресс-конференции, что у сериала про Уоллер «было несколько неудач».

Впервые шоу об Аманде Уоллер, героине Виолы Дэвис из «Отряда самоубийц» и «Миротворца», анонсировали в январе 2023 года. Предполагалось, что сериал станет спин-оффом «Миротворца» и будет исследовать последствия того, кто дочь Аманды узнала о существовании Отряда самоубийц.

Голливудские забастовки внесли коррективы в развитие проекта. В результате сценарий переписали, чтобы учесть новую временную шкалу вселенной DC. Это задержало производство. Когда шоу перейдет в фазу съемок, пока неизвестно. Над сценарием работают Кристал Генри («Хранители») и Генри Карвер («Роковой патруль»).

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