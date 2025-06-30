Рори Калкин снимется в сериале по детективным романам Ларса Кеплера

Сериал расскажет историю бывшего солдата Джона Линна (Шрайбер», который стал детективом и, устав от работы на суровых улицах Филадельфии, переехал в небольшой городок на западе Пенсильвании. Герой надеялся на тихую жизнь там, но надежды вскоре развеялись.