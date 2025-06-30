Рори Калкин снимется в сериале по детективным романам Ларса Кеплера

Американский актер Рори Калкин («Крик 4», «Знаки», «Черное зеркало»), младший брат Макколея Калкина и Кирана Калина, снимется в сериале Apple TV+ по мотивам детективных романов Ларса Кеплера. Об этом написал Deadline.
Сериал расскажет историю бывшего солдата Джона Линна (Шрайбер», который стал детективом и, устав от работы на суровых улицах Филадельфии, переехал в небольшой городок на западе Пенсильвании. Герой надеялся на тихую жизнь там, но надежды вскоре развеялись.
На семью Джона напал дьявольски хитрый серийный убийца Юрек Уолтер (Грэм). Это вынуждает Линна отчаянно защищать все, что ему дорого. К поиску последней жертвы маньяка детектив привлекает свою приемную дочь, агента ФБР Сагу Бауэр (Битц).
Калкин исполнит в шоу роль Карла, нервного молодого идеалиста, который с благими намерениями присоединяется к персоналу строго охраняемого психиатрического института. Там ему поручают заботиться об одном из самых опасных пациентов.
Сериал выпустит Apple вместе со студией A+E Studios и компанией Range Studios. Шоураннерами проекта будут Роуэн Джоффе и Джон Хлавин. Они же станут исполнительными продюсерами наряду с Тимом Ван Паттеном.
Среди исполнительных продюсеров будут также числиться Шрайбер, Битц, Кеплер, Ойстейн Карлстен, Дэвид Рисдаль, Дороти Фортенберри, Никлас Саломонссон и Джули Херрин. Съемки шоу, у которого пока нет названия, начнутся летом 2025 года в Питтсбурге. Первые два эпизода поставит Ван Паттен.
Ларс Кеплер — псевдоним писателей Александры Коэльо Андорил и Александра Андорила. Вместе они выпускают романы-триллеры. Их десять книг проданы тиражом 18 миллионов экземпляров по всему миру, они переведены на 40 языков.