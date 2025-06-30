Первый концерт гастрольного тура Мэрилина Мэнсона отменили из‑за интернет-кампании против него

В России снимут сериал по мотивам «Приключений Электроника»
Netflix будет транслировать запуски ракет NASA и другие космические миссии
Восемь сцен, инфразвуковые водопады и сапсерфинг: чем заняться на фестивале Outline
Дипфейки о суде над Пи Дидди набирают миллионы просмотров на ютубе
«28 лет спустя» стал самой кассовой частью франшизы
Гендер-пати на концерте: Леонид Агутин помог паре узнать пол их будущего ребенка
Rockstar ищет русскоязычного специалиста для запуска GTA VI
Вышел трейлер финального полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
Аниматорам в Петербурге могут запретить приставать к прохожим
В Лондоне открылся магазин, где продают только любовные романы
Райан Гослинг отправляется в космос первом трейлере «Проекта „Аве Мария“»
Дожди в Москве продлятся как минимум до четверга
Россия и Северная Корея договорились развивать культурное сотрудничество до 2027 года
«Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу»
Фэнтези-сериал «Этерна» стартует в кино 4 июля. Показы пройдут в 28 городах страны
Режиссер фильма «Вечное сияние чистого разума» снимет свой первый хоррор
Фестиваль «Гластонбери» не состоится в 2026 году
Уилл Смит зачитал рэп, в котором упомянул скандал с пощечиной на «Оскаре» в 2022 году
Футбольные фанаты вывесили фото лысого и беззубого Месси на матче «Интер Майами» — «ПСЖ»
В Китае прошел первый футбольный матч с участием роботов
Курьерам в Москве предлагают больше денег, чем специалистам с высшим образованием
Вышел тизер «Тролля-2» — продолжения норвежского приключенческого боевика о гигантском монстре
Кайл МакЛоклен признался, почему отказался вновь сыграть Трея в сериале «И просто так»
Создатель «Игры в кальмара» сравнил Илона Маска с ВИП-зрителями в сериале
«F1» собрал 144 млн долларов за три дня в прокате
В России официально установили День адвокатуры
От Москвы до Калининграда: фестиваль Pianissimo объявил о новом летнем сезоне 2025 года
Погибший Пол Уокер появится в последнем «Форсаже»

Первый концерт гастрольного тура Мэрилина Мэнсона отменили из‑за интернет-кампании против него

Фото: marilynmanson

Первый концерт в рамках гастрольного тура рок-музыканта Мэрилина Мэнсона отменили из‑за масштабной интернет-кампании против него, которую поддержали известные британские политики. Об этом сообщил The Guardian.

Звезда хэви-метала собирался выступить 29 октябя в английском Брайтоне. Но недавно платформа Ticketmaster проинформировала поклонников артиста, что концерт не состоится, а деньги за приобретенные билеты будут возвращены.

Против выступления Мэнсона выступили местные жители. Они объединились в онлайн-группу No Stage for Abusers (в переводе — «Никакой сцены для насильников») и призвали концертный зал Брайтон-центр не предоставлять площадку музыканту.

Их поддержала депутат от Партии зеленых Сиан Берри. Она написала открытое письмо Белле Санки, главе городского совета Брайтон-энд-Хов. В нем политик заявила, что концерт Мэнсона противоречит «общеизвестным ценностям города».

«Совет обязан принимать меры в случаях, когда существуют риски дискриминации, преследований и виктимизации», — подчеркнула Берри. Ее письмо подписал студенческий союз Университета Сассекса и еще ряд групп.

Сторонники Мэнсона считают, что музыкант становится жертвой «культуры отмены». Они напоминают, что дело против артиста закрыли в январе 2025 года.

В январе 2023 года Мэнсон урегулировал иск Эсме Бьянко, в котором утверждалось, что во время их отношений в 2011 году музыкант контролировал каждый аспект ее жизни и наносил ей увечья.

Подобным образом Мэнсон заключил мировое соглашение с еще одной женщиной, обвинявшей его в изнасиловании. Иски экс-ассистентки артиста Эшли Уолтерс и модели Эшли Морган Смитлайн были отклонены. Смитлайн позднее вовсе отказалась от своих обвинений.

До суда дело довела только актриса Эван Рейчел Вуд, звезда «Мира Дикого Запада». В 2021 году она была первой, кто обвинил Мэнсона в абьюзе. Рокер подал ответный иск о клевете против Вуд, но в конце 2024 года отказался от него, выплатив бывшей девушке 327 тыс. долларов.

В 2022 году Вуд выпустила на HBO документальный фильм «Воскрешение Феникса». В нем она рассказала о знакомстве с Мэнсоном, их дружбе, а затем и отношениях, полных абьюза и насилия.

Расскажите друзьям