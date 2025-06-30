Первый концерт гастрольного тура Мэрилина Мэнсона отменили из‑за интернет-кампании против него

Первый концерт в рамках гастрольного тура рок-музыканта Мэрилина Мэнсона отменили из‑за масштабной интернет-кампании против него, которую поддержали известные британские политики. Об этом сообщил The Guardian.
Звезда хэви-метала собирался выступить 29 октябя в английском Брайтоне. Но недавно платформа Ticketmaster проинформировала поклонников артиста, что концерт не состоится, а деньги за приобретенные билеты будут возвращены.
Против выступления Мэнсона выступили местные жители. Они объединились в онлайн-группу No Stage for Abusers (в переводе — «Никакой сцены для насильников») и призвали концертный зал Брайтон-центр не предоставлять площадку музыканту.
Их поддержала депутат от Партии зеленых Сиан Берри. Она написала открытое письмо Белле Санки, главе городского совета Брайтон-энд-Хов. В нем политик заявила, что концерт Мэнсона противоречит «общеизвестным ценностям города».
«Совет обязан принимать меры в случаях, когда существуют риски дискриминации, преследований и виктимизации», — подчеркнула Берри. Ее письмо подписал студенческий союз Университета Сассекса и еще ряд групп.
Сторонники Мэнсона считают, что музыкант становится жертвой «культуры отмены». Они напоминают, что дело против артиста закрыли в январе 2025 года.
В январе 2023 года Мэнсон урегулировал иск Эсме Бьянко, в котором утверждалось, что во время их отношений в 2011 году музыкант контролировал каждый аспект ее жизни и наносил ей увечья.
Подобным образом Мэнсон заключил мировое соглашение с еще одной женщиной, обвинявшей его в изнасиловании. Иски экс-ассистентки артиста Эшли Уолтерс и модели Эшли Морган Смитлайн были отклонены. Смитлайн позднее вовсе отказалась от своих обвинений.
До суда дело довела только актриса Эван Рейчел Вуд, звезда «Мира Дикого Запада». В 2021 году она была первой, кто обвинил Мэнсона в абьюзе. Рокер подал ответный иск о клевете против Вуд, но в конце 2024 года отказался от него, выплатив бывшей девушке 327 тыс. долларов.
В 2022 году Вуд выпустила на HBO документальный фильм «Воскрешение Феникса». В нем она рассказала о знакомстве с Мэнсоном, их дружбе, а затем и отношениях, полных абьюза и насилия.