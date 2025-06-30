20th Century Studios подтвердила, что у фильма «Дьявол носит Prada» будет сиквел

В России снимут сериал по мотивам «Приключений Электроника»
Netflix будет транслировать запуски ракет NASA и другие космические миссии
Восемь сцен, инфразвуковые водопады и сапсерфинг: чем заняться на фестивале Outline
Дипфейки о суде над Пи Дидди набирают миллионы просмотров на ютубе
«28 лет спустя» стал самой кассовой частью франшизы
Гендер-пати на концерте: Леонид Агутин помог паре узнать пол их будущего ребенка
Rockstar ищет русскоязычного специалиста для запуска GTA VI
Вышел трейлер финального полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
Аниматорам в Петербурге могут запретить приставать к прохожим
В Лондоне открылся магазин, где продают только любовные романы
Райан Гослинг отправляется в космос первом трейлере «Проекта „Аве Мария“»
Дожди в Москве продлятся как минимум до четверга
Россия и Северная Корея договорились развивать культурное сотрудничество до 2027 года
«Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу»
Фэнтези-сериал «Этерна» стартует в кино 4 июля. Показы пройдут в 28 городах страны
Режиссер фильма «Вечное сияние чистого разума» снимет свой первый хоррор
Фестиваль «Гластонбери» не состоится в 2026 году
Уилл Смит зачитал рэп, в котором упомянул скандал с пощечиной на «Оскаре» в 2022 году
Футбольные фанаты вывесили фото лысого и беззубого Месси на матче «Интер Майами» — «ПСЖ»
В Китае прошел первый футбольный матч с участием роботов
Курьерам в Москве предлагают больше денег, чем специалистам с высшим образованием
Вышел тизер «Тролля-2» — продолжения норвежского приключенческого боевика о гигантском монстре
Кайл МакЛоклен признался, почему отказался вновь сыграть Трея в сериале «И просто так»
Создатель «Игры в кальмара» сравнил Илона Маска с ВИП-зрителями в сериале
«F1» собрал 144 млн долларов за три дня в прокате
В России официально установили День адвокатуры
От Москвы до Калининграда: фестиваль Pianissimo объявил о новом летнем сезоне 2025 года
Погибший Пол Уокер появится в последнем «Форсаже»

20th Century Studios подтвердила, что у фильма «Дьявол носит Prada» будет сиквел

Кинокомпания 20th Century Studios подтвердила, что у фильма «Дьявол носит Prada» будет сиквел. Она опубликовала тизер в своем аккаунте в соцсети X.

По словам представителей студии, продолжение культовой ленты «сейчас в производстве». Ранее в СМИ уже ходили слухи о работе над второй частью «Дьявола носит Prada».

Видео: 20thcentury/X

Deadline утверждал летом 2024 года, что проектом занимается сценаристка Алин Брош МакКенна, написавшая текст оригинального фильма. По информации издания, режиссер Дэвид Фрэнкел вел переговоры о постановке сиквела.

20th Century Studios пока не назвала имена кинематографистов, которые выпустят «Дьявол носит Prada 2». Неясно, вернутся ли к своим ролям актеры из картины 2006 года: Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Мерил Стрип.

Хэтэуэй также разместила тизер на своей странице в инстаграме*. Puck же ранее утверждал, что Стрип и Блант могут сняться в продолжении «Дьявола носит Prada». Сами актрисы никак не комментировали эти слухи.

Расскажите друзьям