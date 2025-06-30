Кинокомпания 20th Century Studios подтвердила, что у фильма «Дьявол носит Prada» будет сиквел. Она опубликовала тизер в своем аккаунте в соцсети X.
По словам представителей студии, продолжение культовой ленты «сейчас в производстве». Ранее в СМИ уже ходили слухи о работе над второй частью «Дьявола носит Prada».
Deadline утверждал летом 2024 года, что проектом занимается сценаристка Алин Брош МакКенна, написавшая текст оригинального фильма. По информации издания, режиссер Дэвид Фрэнкел вел переговоры о постановке сиквела.
20th Century Studios пока не назвала имена кинематографистов, которые выпустят «Дьявол носит Prada 2». Неясно, вернутся ли к своим ролям актеры из картины 2006 года: Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Мерил Стрип.
Хэтэуэй также разместила тизер на своей странице в инстаграме*. Puck же ранее утверждал, что Стрип и Блант могут сняться в продолжении «Дьявола носит Prada». Сами актрисы никак не комментировали эти слухи.