Netflix будет транслировать запуски ракет NASA и другие космические миссии

Стриминговый сервис Netflix начнет транслировать в прямом эфире запуски ракет, выходы астронавтов в открытый космос и другие события космической отрасли в сотрудничестве с NASA. Об этом сообщили в соцсетях платформы.
Первые прямые трансляции состоятся уже летом 2025 года. Подписчиков стриминга ждут репортажи с Международной космической станции (МКС) и съемки с видами Земли из космоса.
По информации The Verge, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит осуществлять трансляции своих миссий на собственном стриминговом сервисе NASA+. Он появился в ноябре 2023 года и работает без подписки.
Партнерство с Netflix, как предполагают в NASA, позволит сделать работу агентства «еще более доступной» глобальной аудитории. «Вместе мы стремимся к Золотому веку инноваций и исследований — вдохновляя новые поколения», — отметили в организации.