Netflix будет транслировать запуски ракет NASA и другие космические миссии

В России снимут сериал по мотивам «Приключений Электроника»
Восемь сцен, инфразвуковые водопады и сапсерфинг: чем заняться на фестивале Outline
Дипфейки о суде над Пи Дидди набирают миллионы просмотров на ютубе
«28 лет спустя» стал самой кассовой частью франшизы
Гендер-пати на концерте: Леонид Агутин помог паре узнать пол их будущего ребенка
Rockstar ищет русскоязычного специалиста для запуска GTA VI
Вышел трейлер финального полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
Аниматорам в Петербурге могут запретить приставать к прохожим
В Лондоне открылся магазин, где продают только любовные романы
Райан Гослинг отправляется в космос первом трейлере «Проекта „Аве Мария“»
Дожди в Москве продлятся как минимум до четверга
Россия и Северная Корея договорились развивать культурное сотрудничество до 2027 года
«Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу»
Фэнтези-сериал «Этерна» стартует в кино 4 июля. Показы пройдут в 28 городах страны
Режиссер фильма «Вечное сияние чистого разума» снимет свой первый хоррор
Фестиваль «Гластонбери» не состоится в 2026 году
Уилл Смит зачитал рэп, в котором упомянул скандал с пощечиной на «Оскаре» в 2022 году
Футбольные фанаты вывесили фото лысого и беззубого Месси на матче «Интер Майами» — «ПСЖ»
В Китае прошел первый футбольный матч с участием роботов
Курьерам в Москве предлагают больше денег, чем специалистам с высшим образованием
Вышел тизер «Тролля-2» — продолжения норвежского приключенческого боевика о гигантском монстре
Кайл МакЛоклен признался, почему отказался вновь сыграть Трея в сериале «И просто так»
Создатель «Игры в кальмара» сравнил Илона Маска с ВИП-зрителями в сериале
«F1» собрал 144 млн долларов за три дня в прокате
В России официально установили День адвокатуры
От Москвы до Калининграда: фестиваль Pianissimo объявил о новом летнем сезоне 2025 года
Погибший Пол Уокер появится в последнем «Форсаже»
На японском острове с 11 жителями открыли школу манги, чтобы спасти его от опустошения

Netflix будет транслировать запуски ракет NASA и другие космические миссии

Фото: Netflix/X

Стриминговый сервис Netflix начнет транслировать в прямом эфире запуски ракет, выходы астронавтов в открытый космос и другие события космической отрасли в сотрудничестве с NASA. Об этом сообщили в соцсетях платформы.

Первые прямые трансляции состоятся уже летом 2025 года. Подписчиков стриминга ждут репортажи с Международной космической станции (МКС) и съемки с видами Земли из космоса.

По информации The Verge, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит осуществлять трансляции своих миссий на собственном стриминговом сервисе NASA+. Он появился в ноябре 2023 года и работает без подписки.

Партнерство с Netflix, как предполагают в NASA, позволит сделать работу агентства «еще более доступной» глобальной аудитории. «Вместе мы стремимся к Золотому веку инноваций и исследований — вдохновляя новые поколения», — отметили в организации.

Расскажите друзьям
Теги:
NetflixNASA