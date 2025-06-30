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Восемь сцен, инфразвуковые водопады и сапсерфинг: чем заняться на фестивале Outline

Фото: Outline

Фестиваль Outline пройдет в подмосковной Дубне с 8 по 14 июля. «Афиша Daily» изучила программу, в которую войдут выступления 175 артистов и музыкальных коллективов.

Музыка

Outline развернется на площади в 40 гектаров. На ней будут работать восемь сцен, главные из которых называются Main, Neon, Dark, Sun, Woodz и Stella. На них выступят музыканты из Германии, Италии, Румынии, Израиля, США и других стран.

В число хедлайнеров мероприятия вошли Maayan Nidam и Denis Kaznacheev. Среди других звезд — Tania Vulcano, Hubble, Burnt Friedman, Kuturar, K!D Chriss, Locked Club, Lipelis. Сценой Sun завладеет сирийский продиджи Omar Souleyman.

В лофт-клубе Neon выступит итальянский электропродюсер Teslasonic, Мик Уиллс из Штутгарта и парижанин Рон Морелли. На фестивале выступят также Settima Tacca, Electric Blue, Ильдар Иксанов, Discourse Synthetique, Geju.

Сцены Ouline займут Suciu, Gescu, An-i, Blackmoon77, Tripmastaz, Federico Molinari, Domenico Crisci, Tiago и Мануэль Котта. На концертную сцену Sun выйдут «Казускома», «Источник», Mirèle, Найк Борзов, Рушана.

Искусство

На фестивале откроются два крупных арт-пространства, а многочисленные инсталляции расположатся по всей территории Outline. Хедлайнером вечерней AV-программы 10 июля станет экспериментатор Gan Jian.

Gan Jian конструирует измерение за рамками материального, приглашая зрителя к участию на физическом и чувственном уровне — переосмыслить представления о предметах, объектах и пространстве
Организаторы Outline

В другие вечера гости фестиваля увидят перформансы и шоу от Никиты Забелина и Sila Sveta, Сергея Благодетелева и студии Shum.

Арт-программу дополнят такие звезды как испанец Marc Vilanova и коллектив Tundra. Последний представит на Outline лазерную аудиовизуальную инсталляцию Noda и голографическую аудиовизуальную инсталляцию Row.

Виланова же представит проект под названием «Cascade», посвященный теме шумового загрязнения. В его рамках художник воспроизведет инфразвуковые записи различных водопадов. Вибрации активируют оптоволокно, таким образом создавая световую завесу, визуализирующую звуковые волны.

Гостей Outline ждут два театрализованных шествия: Сергей Аполлонов предложит обрядовую постановку по случая праздника Ивана Купала, а режиссер Олег Глушков покажет «парад поэтов и лютнистов, бабушек с тележками, роботов, ангелов, танцоров и тех, кто не знает, кто он».

Спорт

Территория кемпинга «Маяк» станет центром спортивной жизни Outline. На ней можно будет заняться сапсерфингом под руководством инструкторов «Сапдубна». В пляжном баре на берегу реки в пятницу и субботу проведут шахматные матчи вместе с комьюнити Rep Chess.

Для более активных гостей на фестивале организуют турниры по пляжному волейболу, а также откроют шатры Healing Space для занятий йогой и гимнастикой. В шатрах можно будет записаться на массаж или встречу с остеопатом.

Кроме того, на велотрассе Дубна — Яхрома (ее протяженность составляет 56 километров!) можно будет поучаствовать в любительских заездах.

Помимо кемпинга «Маяк» на Outline будут открыты еще несколько. «Маяк» откроется 8 июля, за день до начала основаной программы. «Салют» и «Остров» начнут работать 9 июля, автокемпинг и глэмпинг — 10 июля.

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