Восемь сцен, инфразвуковые водопады и сапсерфинг: чем заняться на фестивале Outline

Фестиваль Outline пройдет в подмосковной Дубне с 8 по 14 июля. «Афиша Daily» изучила программу, в которую войдут выступления 175 артистов и музыкальных коллективов.
Музыка
Outline развернется на площади в 40 гектаров. На ней будут работать восемь сцен, главные из которых называются Main, Neon, Dark, Sun, Woodz и Stella. На них выступят музыканты из Германии, Италии, Румынии, Израиля, США и других стран.
В число хедлайнеров мероприятия вошли Maayan Nidam и Denis Kaznacheev. Среди других звезд — Tania Vulcano, Hubble, Burnt Friedman, Kuturar, K!D Chriss, Locked Club, Lipelis. Сценой Sun завладеет сирийский продиджи Omar Souleyman.
В лофт-клубе Neon выступит итальянский электропродюсер Teslasonic, Мик Уиллс из Штутгарта и парижанин Рон Морелли. На фестивале выступят также Settima Tacca, Electric Blue, Ильдар Иксанов, Discourse Synthetique, Geju.
Сцены Ouline займут Suciu, Gescu, An-i, Blackmoon77, Tripmastaz, Federico Molinari, Domenico Crisci, Tiago и Мануэль Котта. На концертную сцену Sun выйдут «Казускома», «Источник», Mirèle, Найк Борзов, Рушана.
Искусство
На фестивале откроются два крупных арт-пространства, а многочисленные инсталляции расположатся по всей территории Outline. Хедлайнером вечерней AV-программы 10 июля станет экспериментатор Gan Jian.
В другие вечера гости фестиваля увидят перформансы и шоу от Никиты Забелина и Sila Sveta, Сергея Благодетелева и студии Shum.
Арт-программу дополнят такие звезды как испанец Marc Vilanova и коллектив Tundra. Последний представит на Outline лазерную аудиовизуальную инсталляцию Noda и голографическую аудиовизуальную инсталляцию Row.
Виланова же представит проект под названием «Cascade», посвященный теме шумового загрязнения. В его рамках художник воспроизведет инфразвуковые записи различных водопадов. Вибрации активируют оптоволокно, таким образом создавая световую завесу, визуализирующую звуковые волны.
Гостей Outline ждут два театрализованных шествия: Сергей Аполлонов предложит обрядовую постановку по случая праздника Ивана Купала, а режиссер Олег Глушков покажет «парад поэтов и лютнистов, бабушек с тележками, роботов, ангелов, танцоров и тех, кто не знает, кто он».
Спорт
Территория кемпинга «Маяк» станет центром спортивной жизни Outline. На ней можно будет заняться сапсерфингом под руководством инструкторов «Сапдубна». В пляжном баре на берегу реки в пятницу и субботу проведут шахматные матчи вместе с комьюнити Rep Chess.
Для более активных гостей на фестивале организуют турниры по пляжному волейболу, а также откроют шатры Healing Space для занятий йогой и гимнастикой. В шатрах можно будет записаться на массаж или встречу с остеопатом.
Кроме того, на велотрассе Дубна — Яхрома (ее протяженность составляет 56 километров!) можно будет поучаствовать в любительских заездах.
Помимо кемпинга «Маяк» на Outline будут открыты еще несколько. «Маяк» откроется 8 июля, за день до начала основаной программы. «Салют» и «Остров» начнут работать 9 июля, автокемпинг и глэмпинг — 10 июля.