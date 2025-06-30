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Дипфейки о суде над Пи Дидди набирают миллионы просмотров на ютубе

Фото: Vogue/YouTube

Сгенерированные искусственным интеллектом видео о суде над Пи Дидди набирают миллионы просмотров на ютубе, предупредили издания Indicator и The Guardian. Они заявили, что дипфейки позволяют их авторам зарабатывать на дезинформации.

По словам СМИ, за последний год 26 каналов опубликовали около 900 поддельных роликов о деле Дидди. Их посмотрели примерно 70 млн раз. В видео распространяются ложные утверждения о свидетелях по делу скандального рэпера.

В частности, в роликах показывается, как якобы та или иная знаменитость дала показания против Дидди. Видео показывают звезд буквально в зале суда и содержат выдуманные монологи с несуществующими обвинениями в адрес музыканта.

Большинство этих роликов призваны шокировать зрителей. В них заявляется, что рэпер насиловал людей в течение многих часов или покупал людей. ИИ-кадры в них смешиваются с рельными репортажами из зала суда.

По меньшей мере авторы 20 каналов с фейковым контентом о суде на Дидди могут получать доход от рекламы на ютубе. По словам автора ИИ-контента Ваннар Аартса, ролики о Дидди — это сейчас один из самых действенных способов заработка на платформе.

Аартс заверил, что сам он не наживается на суде. Но заявил: «Если бы вы спросили „Эй, как мне заработать 50 тысяч долларов как можно быстрее?“, первым делом я бы назвал торговлю нароктиками, а затем посоветовал бы запустить канал о Дидди».

Похоже, это поняли авторы многих ресурсов. Дипфейки о деле Дидди стали публиковать каналы, которые ранее рассказывали о здоровье, истории и рукоделии. YouTube уже начал борьбу с фейкеовым контентом. По словам представителя платформы Джека Малона, ютуб удалил 16 каналов и демонетизировал еще несколько.

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