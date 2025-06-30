«28 лет спустя» стал самой кассовой частью франшизы

Хоть за второй уикэнд фильм и собрал на 68%, чем за первый, он уже стал самой прибыльной частью франшизы. «28 дней спустя» (2002) заработал в мировом прокате 74,9 млн долларов, а «28 недель спустя» (2007) — 72,3 млн.