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«28 лет спустя» стал самой кассовой частью франшизы

Фото: Sony Pictures Entertainment

Сборы хоррора Дэни Бойла «28 лет спустя» превысили 100 млн долларов, достигнув 103 млн. Это следует из статистики Box Office Mojo.

Хоть за второй уикэнд фильм и собрал на 68%, чем за первый, он уже стал самой прибыльной частью франшизы. «28 дней спустя» (2002) заработал в мировом прокате 74,9 млн долларов, а «28 недель спустя» (2007) — 72,3 млн.

При этом «28 лет спустя» стал и самой дорогой картиной серии с производственным бюджетом в 60 млн долларов. У прошлых фильмов было 8 млн и 15 млн соответственно.

Как отмечает Screen Rant, третьей части франшизы нужно собрать около 150 млн долларов, чтобы окупиться в прокате.

«28 лет спустя» стал лишь третьим фильмом ужасов, который в 2025 году преодолел отметку в 100 млн долларов. До него это удалось «Грешникам» (364,6 млн) и «Пункту назначения: Узы крови» (281,2 млн).

Действие «28 лет спустя» разворачивается на полуизолированном острове. На нем выжившие пытаются защититься от прокаженных «вирусом ярости». После начала эпидемии Великобританию целиком поместили под карантин. В этом жестоком мире маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы. Сценарий написал Алекс Гарленд, который положит начало новой трилогии. В сиквеле снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и Джоди Комер.

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