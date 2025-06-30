«28 лет спустя» стал самой кассовой частью франшизы

Сборы хоррора Дэни Бойла «28 лет спустя» превысили 100 млн долларов, достигнув 103 млн. Это следует из статистики Box Office Mojo.
При этом «28 лет спустя» стал и самой дорогой картиной серии с производственным бюджетом в 60 млн долларов. У прошлых фильмов было 8 млн и 15 млн соответственно.
Как отмечает Screen Rant, третьей части франшизы нужно собрать около 150 млн долларов, чтобы окупиться в прокате.
«28 лет спустя» стал лишь третьим фильмом ужасов, который в 2025 году преодолел отметку в 100 млн долларов. До него это удалось «Грешникам» (364,6 млн) и «Пункту назначения: Узы крови» (281,2 млн).
Действие «28 лет спустя» разворачивается на полуизолированном острове. На нем выжившие пытаются защититься от прокаженных «вирусом ярости». После начала эпидемии Великобританию целиком поместили под карантин. В этом жестоком мире маленький мальчик пытается найти врача для умирающей мамы. Сценарий написал Алекс Гарленд, который положит начало новой трилогии. В сиквеле снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и Джоди Комер.