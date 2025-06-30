Гендер-пати на концерте: Леонид Агутин помог паре узнать пол их будущего ребенка

Фанаты обращаются не только к российским артистам с просьбой назвать пол ребенка, но и к зарубежным знаменитостям. Например, Крис и Шантель Даре привлекли внимание певицы Адель на ее концерте в Лас-Вегасе, подняв в зале аналогичный плакат. Артистка пригласила пару к сцене, где они передали ей запечатанный конверт с полом будущего малыша. Присев на край сцены, Адель открыла конверт и объявила: «У Шантель и Криса будет мальчик!». После этого певица, у которой есть сын, расплакалась от радости.