Гендер-пати на концерте: Леонид Агутин помог паре узнать пол их будущего ребенка

Леонид Агутин провел импровизированную гендер-пати во время сольного концерта на «Газпром Арене» в Петербурге. Видео появилось в инстаграме* фанатки певца Ники Саттаровой, которая сама стала героиней ролика.
Беременная поклонница привлекла внимание Агутина плакатом с просьбой определить пол ее будущего ребенка. Девушка кричала: «Дядя Леня, помоги»! Музыкант заметил фанаткку и спросил: «Милая, как же я определю пол ребенка?» После этого пара показала, что у них с собой конверт с результатами УЗИ, и передала его автору песен.
«Так, Рустам и Ника, я аж сам волнуюсь… Я так и знал — у вас будет девочка!» — объявил со сцены Леонид Агутин. После объявления зрители разразились аплодисментами, что вызвало бурю эмоций у беременной.
Фанаты обращаются не только к российским артистам с просьбой назвать пол ребенка, но и к зарубежным знаменитостям. Например, Крис и Шантель Даре привлекли внимание певицы Адель на ее концерте в Лас-Вегасе, подняв в зале аналогичный плакат. Артистка пригласила пару к сцене, где они передали ей запечатанный конверт с полом будущего малыша. Присев на край сцены, Адель открыла конверт и объявила: «У Шантель и Криса будет мальчик!». После этого певица, у которой есть сын, расплакалась от радости.
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