Rockstar ищет русскоязычного специалиста для запуска GTA VI

Студия Rockstar опубликовала вакансию специалиста по локализации, который будет курировать маркетинговую кампанию на русском языке в преддверии выхода GTA VI.
Кандидату предстоит в течение года следить за качеством перевода материалов и взаимодействовать с командой разработчиков. Требуется отличное знание русского языка, хорошее понимание письменного и разговорного английского и умение пользоваться Microsoft Office. В компании предупреждают, что ответить на резюме могут не сразу. «Мы ценим ваш интерес и терпение к этому процессу», — добавляют на сайте.
«Если у вас есть необходимые навыки для этой работы, мы будем рады услышать ваше мнение. Мы приветствуем заявки от всех подходящих кандидатов, независимо от возраста, инвалидности, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, религии, убеждений и расы», — пишут представители компании.
Игра выйдет 26 мая 2026 года. Изначально ее релиз планировался на осень 2025-го. «При выпуске каждой игры мы всегда стремились превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI — не исключение. Мы надеемся, что вы понимаете, что нам нужно дополнительное время, чтобы обеспечить тот уровень качества, который вы ожидаете и заслуживаете», — поясняли разработчики.
Героями игры станут Джейсон и Люсия. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора. Действие шестой части GTA разворачивается в том же городе, что и в Vice City 2002 года.