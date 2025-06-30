В России снимут сериал по мотивам «Приключений Электроника»
Вышел трейлер финального полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
Аниматорам в Петербурге могут запретить приставать к прохожим
В Лондоне открылся магазин, где продают только любовные романы
Райан Гослинг отправляется в космос первом трейлере «Проекта „Аве Мария“»
Дожди в Москве продлятся как минимум до четверга
Россия и Северная Корея договорились развивать культурное сотрудничество до 2027 года
«Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу»
Фэнтези-сериал «Этерна» стартует в кино 4 июля. Показы пройдут в 28 городах страны
Режиссер фильма «Вечное сияние чистого разума» снимет свой первый хоррор
Фестиваль «Гластонбери» не состоится в 2026 году
Уилл Смит зачитал рэп, в котором упомянул скандал с пощечиной на «Оскаре» в 2022 году
Футбольные фанаты вывесили фото лысого и беззубого Месси на матче «Интер Майами» — «ПСЖ»
В Китае прошел первый футбольный матч с участием роботов
Курьерам в Москве предлагают больше денег, чем специалистам с высшим образованием
Вышел тизер «Тролля-2» — продолжения норвежского приключенческого боевика о гигантском монстре
Кайл МакЛоклен признался, почему отказался вновь сыграть Трея в сериале «И просто так»
Создатель «Игры в кальмара» сравнил Илона Маска с ВИП-зрителями в сериале
«F1» собрал 144 млн долларов за три дня в прокате
В России официально установили День адвокатуры
От Москвы до Калининграда: фестиваль Pianissimo объявил о новом летнем сезоне 2025 года
Погибший Пол Уокер появится в последнем «Форсаже»
На японском острове с 11 жителями открыли школу манги, чтобы спасти его от опустошения
В России впервые появится ГОСТ на школьную форму
Леа Сейду начала курить ради игры Death Stranding 2
Рейнн Уилсон рассказал, что происходило в «Офисе» после ухода Стива Кэрелла
В Москву придут проливные дожди и резкое похолодание
Мэтт Ривз завершил сценарий сиквела «Бэтмена»

Rockstar ищет русскоязычного специалиста для запуска GTA VI

Фото: Rockstar Games

Студия Rockstar опубликовала вакансию специалиста по локализации, который будет курировать маркетинговую кампанию на русском языке в преддверии выхода GTA VI.

Кандидату предстоит в течение года следить за качеством перевода материалов и взаимодействовать с командой разработчиков. Требуется отличное знание русского языка, хорошее понимание письменного и разговорного английского и умение пользоваться Microsoft Office. В компании предупреждают, что ответить на резюме могут не сразу. «Мы ценим ваш интерес и терпение к этому процессу», — добавляют на сайте.

«Если у вас есть необходимые навыки для этой работы, мы будем рады услышать ваше мнение. Мы приветствуем заявки от всех подходящих кандидатов, независимо от возраста, инвалидности, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, религии, убеждений и расы», — пишут представители компании.

Игра выйдет 26 мая 2026 года. Изначально ее релиз планировался на осень 2025-го. «При выпуске каждой игры мы всегда стремились превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI — не исключение. Мы надеемся, что вы понимаете, что нам нужно дополнительное время, чтобы обеспечить тот уровень качества, который вы ожидаете и заслуживаете», — поясняли разработчики.

Героями игры станут Джейсон и Люсия. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора. Действие шестой части GTA разворачивается в том же городе, что и в Vice City 2002 года.

Расскажите друзьям