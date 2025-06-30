Rockstar ищет русскоязычного специалиста для запуска GTA VI

Кандидату предстоит в течение года следить за качеством перевода материалов и взаимодействовать с командой разработчиков. Требуется отличное знание русского языка, хорошее понимание письменного и разговорного английского и умение пользоваться Microsoft Office. В компании предупреждают, что ответить на резюме могут не сразу. «Мы ценим ваш интерес и терпение к этому процессу», — добавляют на сайте.