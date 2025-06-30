Вышел трейлер финального полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

Компания Focus Features выпустила трейлер фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» — заключительной части трилогии фильмов. В зарубежный прокат картина выйдет 12 сентября.
Судя по трейлеру, леди Мэри Кроули разводится с Генри Талботом, что вызывает скандал. В семье возникают финансовые проблемы, из‑за чего прежняя жизнь в Даунтоне оказывается под угрозой. Действие фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» разворачивается в 1930 году.
Сценаристом выступил создатель оригинального сериала и обладатель «Оскара» Джулиан Феллоуз. Режиссер проекта — Саймон Кертис, работавший над предыдущей частью «Аббатства». К своим ролям вернулись Мишель Докери (Мэри), Хью Бонневилль (Роберт), Элизабет МакГоверн (Кора), Лаура Кармайкл (Эдит), Джим Картер (Карсон), Аллен Лич (Том Брэнсон) и другие актеры.
Сериал «Аббатство Даунтон» показывали с 2010 по 2016 год. В 2019 году его впервые расширили до полнометражного фильма с одноименным названием. В 2022 году вышла часть «Новая эра». Картина «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» станет последней.