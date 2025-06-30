Вышел трейлер финального полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

Судя по трейлеру, леди Мэри Кроули разводится с Генри Талботом, что вызывает скандал. В семье возникают финансовые проблемы, из‑за чего прежняя жизнь в Даунтоне оказывается под угрозой. Действие фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» разворачивается в 1930 году.