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Райан Гослинг отправляется в космос первом трейлере «Проекта „Аве Мария“»

Фото: Amazon MGM Studios/YouTube

Amazon MGM Studios представил дебютный трейлер фильма «Проект „Аве Мария“». Научно-фантастическая комедия с Райаном Гослингом выйдет в мировой прокат 20 марта 2026 года.

Звезда «Барби» играет в картине скромного учителя, которому приходится стать астронавтом и отправиться в опасную космическую миссию. Его партнершей на экране выступает Сандра Хюллер («Анатомия падения»), чья героиня убеждает персонажа Гослинга отправиться в космос, чтобы спасти человечество.

Видео: Amazon MGM Studios/YouTube

Фильм основан на одноименном романе Энди Вейра, автора «Марсианина». Режиссерами выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана. В фильме также снялись Лайонел Бойс, Кен Люн и Милана Вайнтруб.

«Это безумно амбициозная история с грандиозным размахом, и она казалась невероятно трудной в реализации — а мы как раз любим такие проекты, — говорил Гослинг о фильме на CinemaCon. — Именно ради таких фильмов мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что играю в нем, но и потому, что я один из продюсеров».

Недавно Гослинга утвердили в каст еще одного научно-фантастического проекта — фильма «Звездные войны: Звездный истребитель». Картину снимет Шон Леви («Дэдпул и Росомаха», «Главный герой») по сценарию Джонатана Троппера («Видеть», «Проект „Адам“»). Одну из главных ролей исполнит Миа Гот.

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