В Лондоне открылся магазин, где продают только любовные романы

В районе Ноттинг-Хилл на западе Лондона открылся необычный книжный магазин Saucy Books. Он стал первым в стране местом, где продаются только любовные романы, пишет The Guardian.
Несмотря на ироничное отношение к жанру со стороны критиков, магазин пользуется огромной популярностью. Пространство превратилось в место встречи единомышленников, где они делятся своими историями любви. Большинство из гостей узнали о торговой точке через TikTok.
«Популярность магазина говорит сама за себя. Нам даже пришлось ввести систему билетов на первую неделю и установить временные промежутки для клиентов», — говорит основательница Saucy Books Сара Максвелл.
Она отмечает, что вокруг жанра сейчас много снобизма и предвзятости, и люди часто считают такие книги некачественными. «Это совсем не так. Я думаю, что в этом есть женоненавистнический аспект. Зачастую то, что нравится женщинам в искусстве и культуре, как правило, недооценивается. Эти книги отражают женскую точку зрения и женский взгляд, в то время как большинство медиа подаются через мужской», — отмечает Максвелл.
Магазин оформлен в пастельных оттенках. По его периметру расставлены шезлонги и зонтик от солнца. В пространстве также есть отдельный угол для любителей эротической литературы, который называют «хижина смущения».
Популярность романтики особенно выросла благодаря соцсетям и произведениям, сочетающим элементы фэнтези и любовных сюжетов. Продавец-консультант магазина, Джессика Робертс, отмечает, что сейчас женщины также любят читать истории о «втором шансе» и ковбойские романы. «Две девушки пришли вчера в ковбойских сапогах, чтобы купить их», — сказала она. В лидерах продаж магазина — книги «Атмосфера» Тейлор Дженкинс Рид, «Любовь моей загробной жизни» Кирсти Гринвуд, «Что, если я никогда тебя не забуду» Пейдж Тун, серия «Двор шипов и роз» Сары Дж. Маас и «Большая, прекрасная жизнь» Эмили Генри.