В Лондоне открылся магазин, где продают только любовные романы

Она отмечает, что вокруг жанра сейчас много снобизма и предвзятости, и люди часто считают такие книги некачественными. «Это совсем не так. Я думаю, что в этом есть женоненавистнический аспект. Зачастую то, что нравится женщинам в искусстве и культуре, как правило, недооценивается. Эти книги отражают женскую точку зрения и женский взгляд, в то время как большинство медиа подаются через мужской», — отмечает Максвелл.