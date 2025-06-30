Аниматорам в Петербурге могут запретить приставать к прохожим

Аниматорам могут запретить приставать к прохожим в Петербурге, сообщает издание «78».
Законопроект разработали депутаты петербургского Заксобрания от «Единой России» Владимир Носов и Денис Четырбок. В пояснительной записке говорится, что в туристический сезон аниматоры преграждают путь горожанам и гостям города, хватают их за руки и одежду и принуждают фотографироваться, «переходя на угрозы применения физической силы». «Такая ситуация продолжается с различной степенью интенсивности как минимум с 2019 года», — отмечают авторы законопроекта.
Они предлагают ввести за это административный штраф до 5 тыс. рублей. Депутаты считают, что принятие мер благоприятно повлияет на туристический образ города, поспособствует выходу Петербурга на первое место в России по внутреннему туризму, повышению личной безопасности граждан и общественного порядка.
Недавно петербуржцам запретили смотреть репетицию «Алых парусов» на Дворцовой и Университетской набережных. 27 июня полиция потребовала от них покинуть улицы. Из‑за праздника перекрыли центр города.