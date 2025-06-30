Дожди в Москве продлятся как минимум до четверга

В первую половину недели в Москве ожидается осенняя погода и дожди. Об этом сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.
Всему виной североатлантический циклон «Корнелиус», который пришел в столицу на днях. По прогнозам синоптиков, за неделю выпадет до 60 миллиметров осадков, местами возможны сильные дожди.
30 июня в Московском регионе ожидается облачная погода, дожди и плюс 15 — плюс 17 градусов. 1 июля, возможно, станет самым холодным днем лета: температура опустится до плюс 12 градусов.
Ведущий специалист агентство «Метеоновости» Татьяна Позднякова сказала «Вечерней Москве», что в среду тоже ожидается кратковременный дождь, а в четверг в столицу вернется летняя погода. По ее словам, конец рабочей недели будет очень комфортным.
«Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночи станут заметно теплее к радости огородника. Ночная температура в эти дни будет на отметке плюс 11–16 градусов. Днем в четверг и пятницу ожидается плюс 23–25 градусов», — отметила синоптик.
В выходные существенных осадков не ожидается, а в субботу и воскресенье дневная температура будет плюс 20–22 градуса.