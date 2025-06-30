Россия и Северная Корея договорились развивать культурное сотрудничество до 2027 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова, приехавшая с визитом в Северную Корею.
Министр встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого она назвала «товарищем». «В ходе встречи обсудили важность углубления двусторонних гуманитарных связей не только на правительственном уровне, но и по линии молодежных организаций, учреждений культуры, обществ дружбы, творческих вузов, а также представителей регионов. Мы очень настроены на дальнейшее развитие взаимодействия и обменов в культурно-гуманитарной и образовательной сферах», — рассказала Любимова.
КНДР проведет в Москве выставку художников государственного объединения «Мансудэ» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Она пройдет с 18 августа по 17 сентября 2025 года. Россия в ответ планирует несколько мероприятий в Пхеньяне: концерты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и театра танца «Гжель», а также фотовыставка «Россия».
Между Россией и КНДР в июне снова начали ходить поезда. С 17 июня из Пхеньяна можно уехать в Москву, а с 19 июня — в Хабаровск. Поездка из Пхеньяна в Москву займет 8 суток и станет самым длинным в мире маршрутом без пересадок.