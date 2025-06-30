Россия и Северная Корея договорились развивать культурное сотрудничество до 2027 года

Министр встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого она назвала «товарищем». «В ходе встречи обсудили важность углубления двусторонних гуманитарных связей не только на правительственном уровне, но и по линии молодежных организаций, учреждений культуры, обществ дружбы, творческих вузов, а также представителей регионов. Мы очень настроены на дальнейшее развитие взаимодействия и обменов в культурно-гуманитарной и образовательной сферах», — рассказала Любимова.