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«Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу»

Фото: ТНТ

Киностудия «Союзмультфильм» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.

Согласно заявке, под товарным знаком планируется производство и выпуск игрушек и мультфильмов, а также других видов товаров и услуг. В «Союзмультфильме» сообщили изданию «Подъем», что такое решение приняли, чтобы защитить чебурашку от контрафакта из‑за популярности игрушек Labubu от компании Pop Mart.

«В этом году „Союзмультфильм“ также представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии. Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов», —рассказали в компании.

В конце мая телеканал ТНТ анонсировал новогодний фильм «Чебубу и другие приключения Шурика». «Мы переосмыслили культуру игрушек и мемов, создав Чебубу. Это не копия, а свежий взгляд на ностальгию», — пояснил тогда креативный продюсер Андрей Шелков. Позднее создатели убрали из названия упоминание Чебубу и оставили только «Другие приключения Шурика».

По словам гендиректора ТНТ Тины Канделаки, права на использование персонажа Чебурашки принадлежат «Союзмультфильму», а работать они планируют только совместно.

«Поэтому никакого Чебубу, только Чебурашка, которого мы все вместе ждем. Мы приняли решение убрать Чебубу из нашего новогоднего фильма. У нашей творческой команды еще достаточно времени, ресурсов, сил и потенциала, чтобы полностью переделать персонаж, а еще лучше просто вырезать. Мы вырезаем Чебубу», — сказала Канделаки.

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