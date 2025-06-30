«Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу»

Согласно заявке, под товарным знаком планируется производство и выпуск игрушек и мультфильмов, а также других видов товаров и услуг. В «Союзмультфильме» сообщили изданию «Подъем», что такое решение приняли, чтобы защитить чебурашку от контрафакта из‑за популярности игрушек Labubu от компании Pop Mart.