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Фэнтези-сериал «Этерна» стартует в кино 4 июля. Показы пройдут в 28 городах страны

Фото: «Плюс Студия»

Всероссийская премьера фэнтези-сериала «Этерна» состоится 4 июля. На специальных сеансах в 28 городах страны зрители увидят первые две серии, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе «Кинопоиска».

Показы пройдут в Белгороде, Волгограде, Вологде, Воронеже, Ижевске, Калининграде, Коврове, Краснодаре, Красноярске, Москве, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Петербурге, Саратове, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Туле, Тюмени, Челябинске, Ульяновске и Уфе.

В Петербурге перед началом показа состоится автограф-сессия при участии создателей проекта. 4 июля, в 19.00, в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Питер-Радуга» сериал зрителям представят актеры Евгений Стычкин, Иван Добронравов, Павел Чинарев, Иван Трушин, Алексей Лукин, Илья Виногорский, Антон Рогачев, Любовь Константинова и Юлия Марченко, а также режиссер Сергей Трофимов, шоураннер Евгений Баранов и креативный продюсер Никита Сугаков. После показа они обсудят ленту вместе со зрителями.

Видео: «Кинопоиск»

Премьера первой серии на «Кинопоиске» ожидается 5 июля. Всего в первом сезоне будет шесть эпизодов, которые будут выходить по одному в неделю.

Сериал создан по мотивам цикла романов русской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны». Действие в шоу разворачивается на вымышленной планете Кэртиана во времена, напоминающие средневековую Европу XVI–XVII веков. В ожидании конца света, называемого Великим Изломом, мир охвачен междоусобными конфликтами.

«Наследник свергнутой династии в изгнании и действующий король, религиозные фанатики и магия, враги и неожиданные союзники — у каждого свои интересы. Но изменить ход судьбы и спасти умирающий мир может только любовь», — гласит синопсис. Съемки сериала проходили не только в России (в Петербурге, Дагестане, Ивангороде, Выборге), но и в Узбекистане (в Бухаре и Хиве).

В августе компания Global Film выпустит в российский прокат survival-триллер «Эдем», основанный на реальных событиях. В основе сюжета лежит реальная история о серии загадочных убийств, произошедших на одном из Галапагосских островов. Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу («Молодой Папа», «Шерлок Холмс»), Ана де Армас («Балерина», «Достать ножи»), Ванесса Кирби («Фантастическая четверка. Первые шаги», «Миссия невыполнима: Последствия»), Даниель Брюль («Бесславные ублюдки», «Гонка») и Сидни Суини («Белый лотос», «Рассказ служанки»).

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