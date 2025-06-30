Фэнтези-сериал «Этерна» стартует в кино 4 июля. Показы пройдут в 28 городах страны

В Петербурге перед началом показа состоится автограф-сессия при участии создателей проекта. 4 июля, в 19.00, в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Питер-Радуга» сериал зрителям представят актеры Евгений Стычкин, Иван Добронравов, Павел Чинарев, Иван Трушин, Алексей Лукин, Илья Виногорский, Антон Рогачев, Любовь Константинова и Юлия Марченко, а также режиссер Сергей Трофимов, шоураннер Евгений Баранов и креативный продюсер Никита Сугаков. После показа они обсудят ленту вместе со зрителями.