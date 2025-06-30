Режиссер фильма «Вечное сияние чистого разума» снимет свой первый хоррор

«Я заканчиваю сценарий, кастинг уже начался. Это будет французская постановка, и по сути это фильм ужасов. Он начинается так: две маленькие девочки находят череп в своем саду. Неплохая отправная точка», — пошутил Гондри во время выступления на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.