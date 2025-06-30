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Режиссер фильма «Вечное сияние чистого разума» снимет свой первый хоррор

Фото: Leon Bennett/Getty Images

Режиссер фильма «Вечное сияние чистого разума» и лауреат премии «Оскар» Мишель Гондри снимет свой первый хоррор. Он получит название «Маленькие страхи» («Little Fears»), пишет французское издание Premiere.

«Я заканчиваю сценарий, кастинг уже начался. Это будет французская постановка, и по сути это фильм ужасов. Он начинается так: две маленькие девочки находят череп в своем саду. Неплохая отправная точка», — пошутил Гондри во время выступления на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

По жанру это будет хоррор с фирменными комедийными элементами режиссера. Отца девочек сыграет Бастьен Буйон, а ведущего расследование полицейского — Жиль Лелуш.

Планируется, что съемки ленты начнутся в январе следующего года и продлятся до начала марта 2026 года во французской Окситании. В качестве источников вдохновения создатели фильма называют нуар «Ночь охотника» 1955 года и клип Бьорк «Human Behaviour».

Весной 2024 года Гондри начал работу над биографическим мюзиклом «Золотой» о Фаррелле Уильямсе, однако в начале 2025 года стало известно, что картина не выйдет на экраны. Режиссер и Universal Pictures сообщили, что не могут рассказать историю так, как планировали, и решили закрыть проект, находящийся на стадии постпродакшена.

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