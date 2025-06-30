Фестиваль «Гластонбери» не состоится в 2026 году

2026 год для ежегодного музыкального фестиваля «Гластонбери» станет годом перерыва. Об этом пишет The Independent.
Перерыв традиционно устраивают раз в пять лет, поскольку мероприятие проводится на действующей молочной ферме в Сомерсете, на которой в обычное время пасутся стада коров. «Гластонбери» отменяют, чтобы дать возможность восстановить местные сельскохозяйственные угодья.
В последний раз событие отменяли в 2012 и 2018 годах. «Гластонбери» также пришлось взять двухлетний отпуск во время пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах.
29 июня завершился музыкальный фестиваль «Гластонбери». За четыре дня на сцене выступили Оливия Родриго, Lorde, Charli XCX, Doechii, Грейси Абрамс, Raye и еще многие британские артисты. «Стать хедлайнером „Гластонбери“ было одним из моих самых больших мечтаний на протяжении очень долгого времени. В самом деле не могу в это поверить! Очень благодарна и о-о-очень взволнована», — писала в соцсетях Оливия Родриго.