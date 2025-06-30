Фестиваль «Гластонбери» не состоится в 2026 году

Перерыв традиционно устраивают раз в пять лет, поскольку мероприятие проводится на действующей молочной ферме в Сомерсете, на которой в обычное время пасутся стада коров. «Гластонбери» отменяют, чтобы дать возможность восстановить местные сельскохозяйственные угодья.