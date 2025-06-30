Уилл Смит зачитал рэп, в котором упомянул скандал с пощечиной на «Оскаре» в 2022 году

Уилл Смит зачитал рэп в шоу британского диджея Чарли Слота «Fire in the Booth». В нем актер вспомнил, как дал пощечину стендап-комику Крису Року на церемонии вручения премии «Оскар».
«Я самый крутой, — прочел Уилл. — Если ты несешь чушь на сцене и проявляешь ко мне неуважение, жди меня на сцене».
В рэпе он также упомянул о скромном начале своей жизни в Филадельфии, о богатстве, троих детях, двух браках и успехе в Голливуде. «„Оскары“, „Эмми“, „Грэмми“… Когда я смотрю на них, я слышу, как они шепчут: „У тебя есть полное право быть высокомерным“», — прочитал он.
Это не первый раз, когда Смит обращается к теме скандала. В своем новом альбоме «Based on a True Story», выпущенном в марте, он также рассказал об инциденте и сложных отношениях с женой.
В 2022 году во время церемонии вручения премии «Оскар» Крис Рок пошутил о прическе Джады Пинкетт Смит, сравнив ее с персонажем Деми Мур в фильме 1997 года «Солдат Джейн». Актриса побрила голову после многолетней борьбы с алопецией. После этого Уилл поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. На следующий день Смит извинился перед Крисом за свой поступок. Несмотря на это, Американская киноакадемия отстранила Уилла от участия в мероприятиях, связанных с «Оскаром», на 10 лет.
Актер продолжает развивать музыкальную карьеру. 24 августа он отправится в тур в поддержку нового альбома. Смит выступит в нескольких городах Великобритании и будет брать с поклонников от 550 долларов за фото.