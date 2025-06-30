Уилл Смит зачитал рэп, в котором упомянул скандал с пощечиной на «Оскаре» в 2022 году

В рэпе он также упомянул о скромном начале своей жизни в Филадельфии, о богатстве, троих детях, двух браках и успехе в Голливуде. «„Оскары“, „Эмми“, „Грэмми“… Когда я смотрю на них, я слышу, как они шепчут: „У тебя есть полное право быть высокомерным“», — прочитал он.