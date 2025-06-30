В России снимут сериал по мотивам «Приключений Электроника»

В России снимут сериал по мотивам фильма «Приключения Электроника», утверждает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Детали проекта неизвестны. Режиссером станет Александр Войтинский. Сценаристами выступят Алена Гуляшко и Александр Грязин.
В начале 2024 года студия «Водород» запустила в разработку новую интерпретацию советского фильма «Приключения Электроника». Сценарий к грядущей ленте должен был написать Андрей Золотарев («Слово пацана» и трилогия «Лед»). Связаны ли эти проекты, неизвестно.
В 2022 году Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие главные роли в советском фильме, рассказали о съемках в продолжении истории про Сыроежкина и Электроника. Тогда режиссером был назначен Владимир Пасичник — автор боевика «Путь», но о дальнейшем судьбе съемок информации нет.
«Приключения Электроника» — советский трехсерийный фильм Константина Бромберга. В его основу легли фантастические повести Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» и «Рэсси — неуловимый друг».