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Футбольные фанаты вывесили фото лысого и беззубого Месси на матче «Интер Майами» — «ПСЖ»

Фото: Steve Dinberg/Getty Images

Футбольные фанаты пошутили над нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси во время недавнего матча, пишет Sport.ru.

29 июня в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира французский «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счетом 4:0. Все мячи влетели в ворота американского клуба еще в первом тайме. После этого команда, которую возглавляет Месси, вылетела с чемпионата.

Болельщики во время матча вывесили плакат с изображением состарившегося, лысого и беззубого аргентинца. В углах баннера добавили картинки с результатами трех матчей «Интера» и «Атланты», в которых команда аргентинца потерпела поражение.

Криштиану Роналду недавно посмеялся над поклонником-«двойником». Фанат пришел к нему на игру в футболке сборной Португалии и с похожей прической. «Бро, ты не похож на меня. Ты очень уродлив!» — крикнул португалец зрителю и рассмеялся.

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