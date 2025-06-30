Футбольные фанаты пошутили над нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси во время недавнего матча, пишет Sport.ru.
29 июня в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира французский «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счетом 4:0. Все мячи влетели в ворота американского клуба еще в первом тайме. После этого команда, которую возглавляет Месси, вылетела с чемпионата.
Болельщики во время матча вывесили плакат с изображением состарившегося, лысого и беззубого аргентинца. В углах баннера добавили картинки с результатами трех матчей «Интера» и «Атланты», в которых команда аргентинца потерпела поражение.
Криштиану Роналду недавно посмеялся над поклонником-«двойником». Фанат пришел к нему на игру в футболке сборной Португалии и с похожей прической. «Бро, ты не похож на меня. Ты очень уродлив!» — крикнул португалец зрителю и рассмеялся.