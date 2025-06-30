В Китае прошел первый футбольный матч с участием роботов

В необычном турнире участвовали четыре сборные, в каждой команде по три механических игрока ростом от 1,2 до 1,5 метра. Участники сразились в формате три на три. В отличие от традиционных соревнований роботов с дистанционным управлением, на этом турнире андроиды играли самостоятельно благодаря встроенному искусственному интеллекту. По словам организаторов, роботы, в отличие от людей, могут не замечать препятствий на поле. По этой причине для «железных футболистов» установили более мягкие правила: их не наказывали за случайные столкновения.