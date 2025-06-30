В Китае прошел первый футбольный матч с участием роботов

В Пекине состоялся первый чемпионат по футболу среди роботов. Соревнования прошли накануне всемирных игр человекоподобных машин, которые запланированы на август 2025 года, пишет Global Times.
В необычном турнире участвовали четыре сборные, в каждой команде по три механических игрока ростом от 1,2 до 1,5 метра. Участники сразились в формате три на три. В отличие от традиционных соревнований роботов с дистанционным управлением, на этом турнире андроиды играли самостоятельно благодаря встроенному искусственному интеллекту. По словам организаторов, роботы, в отличие от людей, могут не замечать препятствий на поле. По этой причине для «железных футболистов» установили более мягкие правила: их не наказывали за случайные столкновения.
Основатель Booster Robotics, официального поставщика роботов для мероприятия, Чэн Хао рассказал, что соревнования привели к двум важным техническим достижениям. «Во-первых, все участвующие роботы функционировали полностью на основе ИИ и не требовали никакого вмешательства человека: машины даже сами вставали после падения. Во-вторых, на турнире внедрили новую систему штрафов, что позволило свести к минимуму паузы в игре», — сказал он.
По итогу матча победителем чемпионата стала команда Power Intelligent Team из Университета Цинхуа, обыгравшая со счетом 5:3 соперников из Китайского сельскохозяйственного университета. По словам Чэна, текущие достижения в робототехническом футболе примерно соответствуют уровню пятилетних или шестилетних детей, которые набирают около одного-двух очков за матч.
«Всего год назад роботы на матчах двигались медленно, нуждались в людях для обеспечения безопасности и легко ломались при падениях. Сейчас они могут играть сами, разгоняться до скорости 1 метр в секунду», — отметил Хао. Он добавил, что в ближайшие годы матчи с роботами будут проводить чаще. По мнению Чэна, человекоподобные игроки могут играть лучше молодежных команд и конкурировать со взрослыми командами людей.
Помимо футбола, роботы в Китае соревнуются и в других видах спорта. В мае в Пекине прошел первый в мире турнир по боксу среди человекоподобных машин. Ими дистанционно управляли четыре команды инженеров-людей. Они использовали пульты дистанционного управления и давали «железным боксерам» голосовые команды в реальном времени.