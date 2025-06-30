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Курьерам в Москве предлагают больше денег, чем специалистам с высшим образованием

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Средняя рыночная зарплата курьеров в Москве достигла 135 тыс. рублей — это на 11% выше, чем у специалистов с высшим образованием (120 тыс. рублей). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на сервис SuperJob.

В SuperJob подчеркнули, что 135 тыс. рублей — это медианный доход курьера в Москве при полной занятости. Зарплатные предложения для курьеров за год таким образом подскочили на 46% к июню 2025 года. Кроме того, это на 26% выше дохода квалифицированных работников без высшего образования (90 тыс. рублей). Оплата труда квалифицированных сотрудников без высшего образования растет быстрее инфляции на фоне кадрового голода, однако даже этого прироста недостаточно, чтобы обойти доходы курьеров.

Недавно глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что заработные платы курьеров до 300 тыс. рублей — это «чересчур» много и «плохо для всех». В марте в Москве зарплаты у курьеров оказались на 19% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 38% выше, чем у работников без него.

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