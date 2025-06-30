Курьерам в Москве предлагают больше денег, чем специалистам с высшим образованием

В SuperJob подчеркнули, что 135 тыс. рублей — это медианный доход курьера в Москве при полной занятости. Зарплатные предложения для курьеров за год таким образом подскочили на 46% к июню 2025 года. Кроме того, это на 26% выше дохода квалифицированных работников без высшего образования (90 тыс. рублей). Оплата труда квалифицированных сотрудников без высшего образования растет быстрее инфляции на фоне кадрового голода, однако даже этого прироста недостаточно, чтобы обойти доходы курьеров.