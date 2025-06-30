Netflix выпустил тизер «Тролля-2» — продолжения норвежского приключенческого боевика «Тролль». Фильм выйдет в 2025 году, однако точная дата релиза еще неизвестна.
По сюжету в Норвегии пробуждается новый гигантский монстр. Палеонтолог Нора Тидеманн, советник премьер-министра Андреас Исаксен и капитан Кристоффер Хольм вновь объединяют усилия ради спасения страны.
Режиссером ленты выступил режиссер первой части Роар Утхауг, снявший также «Tomb Raider: Лара Крофт». К своим ролям вернулись Ине Марие Вильман, Ким С. Фальк-Йоргенсен и Мэдс Съегард Петтерсен. Продюсерами проекта стали Эспен Хорн и Кристиан Странн Синкеруд из норвежской продакшен-компании Motion Blur.
Фильм рассказал о пробуждении древнего гигантского тролля и его разрушительном путешествии до столицы Норвегии Осло. Утхеуг признавался, что мечтал снять кино о легендарных существах более 20 лет.