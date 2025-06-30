«Тролль» вышел в 2022 году на Netflix и стал самым популярным неанглоязычным фильмом на платформе. Лента вошла в топ-10 в 93 странах и возглавила рейтинги в Норвегии, США и Великобритании. Картина получила 90% положительных рецензий от критиков и 50% от зрителей на Rotten Tomatoes.