Создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек рассказал, что вспоминал основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, когда придумывал злодеев в своем шоу. Об этом пишет Variety.
Режиссер видит сходство между миллиардером и богатыми зрителями игр в сериале. «В наши дни Илон Маск повсюду, верно? О нем все говорят. Он не только глава огромной технологической компании, которая практически контролирует мир, но и настоящий шоумен. После написания [3-го сезона], конечно, я подумал: «О, некоторые ВИПы действительно чем‑то напоминают Илона Маска»», — сказал он.
В первых двух сезонов VIP-персоны просто наблюдали за происходящем, а в третьем сезоне фактически принимают участие в играх. Как объяснил Хван, «они снимают маски, вступают в игру и убивают других собственными руками». Хуан добавил, что это решение было во многом продиктовано нынешним политическим климатом в Соединенных Штатах.
«В наши дни мы много говорим об олигархии. Эти так называемые бигтех-руководители сейчас делают шаг вперед, рассказывая всем, кого они поддерживают своими деньгами. Люди, которые действительно контролируют власть и систему, больше не прячутся за занавесом. Они охотно снимают свои маски, как бы заявляя: «Мы те, кто всем управляет. Мы те, кто все контролирует», — сказал Дон-хек.