«В наши дни мы много говорим об олигархии. Эти так называемые бигтех-руководители сейчас делают шаг вперед, рассказывая всем, кого они поддерживают своими деньгами. Люди, которые действительно контролируют власть и систему, больше не прячутся за занавесом. Они охотно снимают свои маски, как бы заявляя: «Мы те, кто всем управляет. Мы те, кто все контролирует», — сказал Дон-хек.