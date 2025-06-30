Кайл МакЛоклен признался, почему отказался вновь сыграть Трея в сериале «И просто так»

Кайл МакЛоклен сообщил, что снялся бы в сериале «И просто так» и вернулся к роли бывшего мужа Шарлотты Трея МакДугала, однако изначально не был уверен в идее сценаристов относительно его возвращения. Об этом актер рассказал в интервью Us Weekly. «Мне хотелось для отношений Шарлотты и Трея чего‑то большего, чем было написано в сценарии», — сказал он.