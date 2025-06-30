Кайл МакЛоклен признался, почему отказался вновь сыграть Трея в сериале «И просто так»

Кайл МакЛоклен сообщил, что снялся бы в сериале «И просто так» и вернулся к роли бывшего мужа Шарлотты Трея МакДугала, однако изначально не был уверен в идее сценаристов относительно его возвращения. Об этом актер рассказал в интервью Us Weekly. «Мне хотелось для отношений Шарлотты и Трея чего‑то большего, чем было написано в сценарии», — сказал он.
Актер не стал рассказывать подробнее, каким сценаристы спин-оффа «Секса в большом городе» видели возвращение его персонажа. МакЛоклен поделился, чем бы мог заниматься сейчас Трей в сериале по его мнению. «Он, возможно, мог бы переехать в Напу (город в Калифорнии) и открыть там винодельню», — предположил МакЛоклен.
Ранее исполнительница роли Шарлотты Кристин Дэвис призналась в своем подкасте «Are You a Charlotte?», что хотела бы, чтобы ее героиня вновь встретилась с бывшим супругом. «Они могли бы просто столкнуться друг с другом на каком‑то мероприятии, в ресторане или где‑то еще», — отметила актриса.
Кардиолог Трей МакДугал появился в третьем сезоне «Секса в большом городе» в 2000 году. Персонаж позицинируется как «мужчина мечты» для Шарлотты. Пара быстро поженилась и начала жить на Верхнем Ист-Сайде. Вскоре их брак распался из‑за разногласий по поводу рождения детей, сексуальной несовместимости и вмешательства матери Трея, Банни, в их личную жизнь.
Сериал «И просто так» вышел в начале 2022 года и насчитывает уже три сезона. Это продолжение культового сериала «Секс в большом городе», рассказывающее о жизни 50-летних Кэрри, Миранды и Шарлотты в большом городе.